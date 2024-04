El dinero que ha dado Carmen Borrego a su hijo tras la exclusiva: "Lo que dicen de los motivos de la separación son una porquería"

La noche prometía complicada, pero nadie esperaba, ni siquiera Carmen Borrego que lo que se le venía encima era mucho más que la simple separación de su hijo, José María Almoguera, con Paola Olmedo. De lo que la colaboradora de televisión no tenía ni idea es que ambos han protagonizado esta semana una exclusiva hablando de ella y de las Campos en términos negativos.

"Estoy nerviosa, no sé lo que me espera, pero voy con ganas y con fuerza" le comenzaba diciendo a Jorge a primera hora de la noche y, cuando este le preguntaba que con qué miembro de su familia tiene más ganas de hablar, ella, sin dudarlo, respondía que con su hijo.

Una respuesta que dejaba entrever las ganas que tenía de saber cómo se encontraba este tras su ruptura, sin saber, que José María está bien y que le ha culpado de su ruptura... Tanto es así que, inocentemente, aseguraba: "La primera frase que le diría sería 'te quiero, aquí estoy para siempre'".

La persona encargada en comunicarle la noticia no ha sido Jorge Javier Vázquez, ha sido su hermana, Terelu Campos, que ha vuelto a Telecinco exclusivamente para reencontrarse con ella y darle su apoyo en estos momentos.

Una vez ya en las instalaciones de Mediaset, Carmen aseguraba estar nerviosa y confesaba estar deseosa de reencontrarse con su familia: "Espero ver a mi marido, espero que esté mi hija y mi hermana no sé si habrá venido... mi hijo no porque a mi hijo no le gustan los platós".

En cuanto a su hijo, la exparticipante del reality aseguraba que "lo que quiero tener con él es una conversación, saber qué es lo que ha pasado", refiriéndose a la ruptura... pero lo peor estaba por llegar.

En ese momento, Terelu entraba en el cuarto donde se encontraba su hermana y ambas se fundían en un tierno abrazo... lo que no se esperaba Carmen es que se fuese a enterar de algo inesperado.

"No ha habido solo una portada de revista de la semana, ayer miércoles ocurrió algo, se produjo la portada de otra revista con cosas muy injustas, mentiras, manifestaciones dolorosas" le informaba por fin su hermana.

Jorge intervenía para pedirle a Terelu que le dijera el nombre de la persona que había hecho esa exclusiva y esta le confirmaba lo peor: "Ayer salió una nueva exclusiva de tu hijo José y su exmujer o su mujer, no sé lo que es".

Carmen, ojiplática, le preguntaba a su hermana: "¿Y qué mentiras e injusticias?" y, mientras le ponía en contexto, le respondía: "Ellos justifican la entrevista como los motivos de su separación, pero lo que dicen de los motivos de la separación son una mierda".

Tras una breve pausa publicitaria, le ponían un vídeo con un resumen de todas las declaraciones de su hijo y Carmen... estallaba: "Solo voy a responder a algo que me nace del corazón, yo por él he hecho todo, mi conciencia la tengo absolutamente tranquila, seguiré estando aquí si él me necesita, pero todo en la vida tiene un límite y creo que puede haber llegado hoy, no sé si dormirá tranquilo, yo sí".

Sin poder contener sus palabras para defenderse de los ataques de su hijo, la hija pequeña de María Teresa Campos aseguraba que "llevo matándome como madre muchos años, aguantando muchísimas cosas que a lo mejor no tendría que haber aguantado, pero los hijos son injustos y los que vienen con los hijos son más injustos todavía".

Intentando controlarse, Carmen dejaba claro que "no quiero arrepentirme de lo que voy a decir esta noche", pero sí confirmaba que "todo en la vida tiene un límite y mi conciencia como madre la tengo meridianamente clara, me puedo morir en este instante, que me moriré siendo la mejor madre".

La colaboradora confesaba que "llevo mucho tiempo aguantando muchas cosas que ya no tengo porque aguantar" y anunciaba algo que nunca había comunicado públicamente: "En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas".

Carmen ha desvelado que esto no lo toma como una decepción y añadía: "Fíjate si es difícil lo que te voy a decir que no tengo ni capacidad para llorar en este momento", dejando claro que "ahora mismo no" tiene ganas de hablar con él.

Además, ha confirmado que de la exclusiva que dio anunciando que iba a ser abuela "les di un dinero", pero ¡atención! también ha confesado que "ellos esperaban más, pero a mí se me dejó de hablar sin ningún motivo".