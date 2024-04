Jessica Bueno dice adiós a la televisión para centrarse en su nuevo trabajo: "Hay que comer"

Jessica Bueno y Luitingo responden en 'Un cuento imperfecto' a todos sus 'haters'. Entre las críticas que más reciben los exconcursantes de 'Gran Hermano VIP' se encuentran las que apuntan a que no desempeñan ningún trabajo. Ante esto, la modelo de 33 años desvela su profesión desconocida. Sin pelos en la lengua, la influencer habla por primera vez sobre a qué se dedica fuera de la televisión y de la moda. Asimismo, la novia del cantante saca a la luz su vena empresaria gracias a la llegada de Lorena, que es su amiga y socia, ya que, comparten un negocio en común.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' está cansada de que siempre se señale que no hace ningún trabajo, más que salir en la televisión. Por este motivo, la influencer revela qué es lo que ha estudiado, unos estudios que a día de hoy le ayudan a ejercer su profesión, que nada tiene que ver con los realities o las redes sociales. De este modo, en este programa de 'Un cuento imperfecto' dedicado a responder los 'haters', Jessica Bueno destapa su faceta profesional más desconocida.

La preja de Luitingo ha explicado que ella tiene una gencia con su socia, pero que "como todos los proyectos que comienza, a veces salen bien y otras salen mal. Y hay que comer, por lo que también me dedico a la moda, gestión de redes sociales, colaboraciones...", ha explicado.

La socia y amiga de Jessica Bueno ha sido la encargada de defender a la modelo durante su participación en 'GH VIP', una labor añadida a manejar sus redes. Lorena explica cómo fue para ella leer todas las críticas que recibía la influencer durante el concurso y se lleva las manos a la cabeza al recordar todas las barbaridades que escribirán sus 'haters'. Además, Luitingo no ha dudado en contestar a todos aquellos que le tacharon de montajista por enamorarse de Jessica Bueno dentro de la casa más famosa de la televisión.

Sinceros en 'Cuento imperfecto'

“Era como si mi voz no tuviera peso". La pareja está en un punto muy dulce de su relación pero no siempre ha sido así. En el último capítulo de #UnCuentoImperfecto hablan sobre la otra cara de la moneda, la de todos esos momentos de la vida que a veces se hacen cuesta arriba

La pareja se pone al frente de ‘Un cuento imperfecto’ en su segunda temporada. La pareja que nació en la casa de Guadalix de la Sierra para que todo el mundo pudiera conocer los detalles de su relación. Si quieres descubrir cómo continúa no te pierdas el próximo programa y recuerda que puedes velos de forma sencilla a través de la app o la web de Mitele, donde puedes ver todo el contenido de forma sencilla, dónde y cuándo quieras, desde tu smart TV, smartphone o tablet.

"Cuando tú te sientes inseguro o mucho más pequeño que tu pareja, hace que tú quieras hacer pequeña a la otra persona", confesaba Jessica. "Me he callado, me he callado, me he callado y cuando me he dado cuenta he entrado en un camino tan largo de infelicidad... Y he tenido inseguridades porque he tenido relaciones que me lo han creado", contaba Lutingo.

Jesisca también se ha sincerado sobre el inicio de su relación con Luitingo. "Yo contigo, ya lo sabes he tenido mucho miedo a lanzarme... Solo llevo un año divorciada", confesaba.