Makoke hace oídos sordos a la traición y disfruta de la nueva maternidad: "Una experiencia maravillosa"

Noche complicada para Lorena Morlote, que tras su expulsión definitiva de 'Supervivientes' el domingo, y recién llegada a España, se enfrentaba a Makoke en el plató de 'Tierra de nadie' tras su inesperada traición al criticarla con Laura Matamoros en el reality.

Un tenso cara a cara en el que la exmujer de Kiko Matamoros, muy dolida, dejó claro a la peluquera que su amistad ha terminado después de ver como se burlaba y no la defendía de los ataques de la influencer. Algo que la superviviente negaba, asegurando que sí que ha dado la cara por ella aunque no se haya visto.

Más tranquila tras el programa, Lorena ha hablado en exclusiva para Europa Press y ha revelado que confía en un acercamiento con Makoke sin tener que renunciar a la amistad que ha hecho con Laura en Honduras.

"Ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. Me voy con un recuerdo muy bonito y bueno, lo que pasa que ya tenía que estar en España, tenía que salir por X razones y muy bien. Y me llevo una gran amiga como es Laura, que no la conocía y es una tía encantadora, me llevo una gran amiga como es Aurah y un grandísimo amigo hermano como es Kiko Jiménez. Es una persona que se ha portado conmigo muy bien, me ha cuidado muchísimo y estoy muy feliz" ha confesado emocionada tras reencontrare con su hija y recibir un ramo de flores.

Reconociendo que está "en shock" por la actitud de Makoke con ella a su regreso del reality, Lorena asegura que aunque todavía tiene que ver bien lo que ha pasado y lo que se ha dicho mientras ella estaba en la isla, su ruptura con la colaboradora le "duele" porque está convencida de que podría "mantener una relación" tanto con la ex de Matamoros como con su hija.

"Han salido cosas muy pequeñas, pero yo he hablado muy bien de ella también, yo no me he puesto en el lado de Laura, pero bueno, no sé si se basa solamente en eso, en escuchar dos dos segundos o cinco segundos. No quiere valorar la amistad, no pasa nada. La vida es así" sentencia. "Yo sé lo que he dicho, sé mis pensamientos y sé cuándo quiero a una persona, o sea, jamás la fallo y siempre estoy ahí" añade, confiada en que podrá hablar con Makoke para ver "que se puede arreglar".

Makoke con su nieta / INSTAGRAM

Makoke disfrurta con el bebé

Lejos del ruido de la televisión, las polémicas, los enfados y todo lo que conlleva estar en la primera línea, Makoke también encuentra cómo desconectar en su hogar y rodeada de la gente que quiere y que la quiere. Hace unos meses se convertía en abuela por segunda vez. a llegada al mundo de la pequeña Bianca. La segunda hija en común de Javier Tudela y Marina Romero, tiene a la colaboradora completamente obnubilada.

"Cuando literalmente mueres de amor", ha dicho a través de sus redes sociales en una imagen en la que se puede ver a su hijo posando junto al pequeño Javi Jr. y la recién nacida Bianca Tudela entre sus brazos.

En uno de sus últimsos tories, Makoke aparece disfrutando y jugando con el bebé,derritiéndose en mimos y ternura