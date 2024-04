Pablo Castellano recuerda su momento más "dramático" en 'El Desafío': "Estaba al borde de la muerte"

'El Hormiguero' recibió este jueves en su plató a los cuatro finalistas de 'El Desafío'. Pablo Castellano, Marta Díaz, Chenoa y Adrián Lastra se pasaron por el programa de Pablo Motos a tan solo un día de conocerse quién de ellos se alzará con la victoria en el programa, que emitirá esta noche su desenlace a partir de las 22:00 horas en Antena 3.

Durante la entrevista, los cuatro hicieron balance de su paso por el concurso y recordaron algunas de las pruebas más complicadas a las que han tenido que enfrentarse. Uno de los momentos más críticos de Pablo Castellano llegó durante la décima entrega de la edición, cuando consiguió batir el récord de apnea.

"¿Cómo lo recuerdas? Porque ese extremo es muy extremo", planteó Motos anoche en su programa, donde Castellano reconoció que "no recordaba que hubiera salido tan mal" del tanque de agua: "Al verlo, se ve mucho más dramático de lo que yo sentí".

El marido de María Pombo, a quien sacaron rápidamente del agua cuando llegó a la marca de 3 minutos y 55 segundos, admitió que le hubiera gustado alcanzar los 4 minutos: "Si me dicen que me quedaban 5 segundos, creo que lo hubiese intentado. No sé si hubiera llegado". "Salí sin aire. Creo que cogí el oxígeno a todo el público que estaba allí, porque estaba al borde de la muerte", recordó anoche en 'El Hormiguero'.

Más allá de esta experiencia, Castellano también habló sobre la prueba en la que tocó junto a Los Burning, ya que tuvo un significado muy especial para él: "Es una historia muy emotiva. Mi padre, muy en los inicios de Los Burning, empezó tocando la batería con ellos. Luego estuvo compartiendo piso mientras estudiaban o hacían que estudiaban".

"Cuando toqué esto, hacía 40 años que mi padre le dedicaba esa canción en un concierto a mi madre. Ese día, encima, mi madre también estaba en el público. Creo que fue el primer día que lloré de muchos", compartió el influencer.