Pan de molde en la mampara de la ducha: el truco que cada vez copia más gente (y con motivo)

Todo el mundo, en algún momento de su vida, ha roto un plato. O a lo mejor no un plato, pero sí un vaso, o una botella, un jarrón, un espejo o, incluso, una ventana o una puerta. Algo que llevara y que tuviera vidrio. Estos pequeños accidentes domésticos están a la orden del día. Nos pueden suceder a todos en cualquier momento. Son de lo más habitual y aunque normalmente no hay que lamentar más daños que el de un pequeño corte superficial o el de contar en nuestra vajilla con un elemento menos, la realidad es que se trata de uno de los inconvenientes más latosos que hay. Porque el problema no es tanto el vaso roto, la cuestión es recoger los mil pedazos de cristales que quedan desperdigados por el suelo.

Y es que no serán los siete años de mala suerte que reza la tradición popular, pero hacer añicos un espejo o cualquier otro elemento de vidrio, conlleva tener que encontrarse con esos diminutos y molestos fragmentos de cristal por cualquier rincón durante, al menos, unos cuantos días, incluso hasta semanas.

Si bien recoger las piezas más grandes y que han quedado más enteras no tiene más misterio, el problema principal reside en los cachitos microscópicos. Porque ya no es solo que resulten imposibles de limpiar y de ver, es que pueden ser peligrosos tanto para nosotros, como para los pequeños de la casa o las mascotas. Por muy diminutos que sean, esos trocitos de vidrios pueden producir cortes y hemorragias y ni la escoba ni el aspirador son capaces de eliminarlos. Afortunadamente, existe un truco muy efectivo y seguro para combatir este problema. Y lo mejor es que es muy sencillo de aplicar y también muy económico y accesible, pues tan solo se necesitará uno de esos alimentos que siempre suele haber en toda despensa: pan. Concretamente pan de molde.

¿En qué consiste el truco?

Aunque pueda parecer una locura, el pan de molde es un gran aliado a la hora de recoger los cristales rotos. Es lo suficientemente suave como para no dañar las superficies y lo suficientemente firme como para adherir cualquier trozo de vidrio. Y además, el procedimiento es muy simple. Después de haber recogido los fragmentos más grandes, y una vez colocados unos guantes para garantizar por completo que no nos cortemos, tan solo habrá que coger una rebanada de pan de molde y presionar suavemente sobre la zona en donde se haya roto el cristal, incluso aunque ya no veamos ningún pedazo. Al hacerlo verás como se irán pegando a la miga los restos sin mayor dificultad. Se trata de un truco que puedes repetir por cualquier parte del suelo las veces que necesites o que quieras hasta asegurarte de que no quede ningún trozo de cristal.

Recuerda que en nuestra sección de Decoración contamos con una abultada lista de trucos muy sencillos y económicos para la limpieza de cualquier rincón de la casa, incluso aquellos más inaccesibles a simple vista o más complejos.