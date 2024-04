Adiós a Bailando con las estrellas: la dirección deja a los espectadores sin la esperada final.

Bailando con las estrellas afronta sus últimos programas después de un concurso que ha tenido sus más y sus menos. Bruno Vila, de los Mozos de Arousa; Adrián Lastra, actor; María Isabel, cantante y Athenea Pérez, modelo, son los cuatro finalistas del concurso de baile que más ha dado de que hablar en los últimos meses.

Los espectadores no acogieron de buena manera el concurso desde el primer momento, con datos bastante discretos en lo que respecta a la audiencia. El formato, tampoco acabó de convencer, al ser un programa en directo, que en ocasiones se alargaba en exceso llegando incluso a no poder terminarse. Entre los concursantes también ha habido polémica, como el caso de Agatha Ruiz de la Prada y sus enfrentamientos con el jurado.

Pese a todo esto, Bailando con las estrellas ha conseguido salir adelante y, después de varias semanas de competición, todo se decidirá a un baile, en donde jurado y público decidirán que participante es el ganador de la segunda edición. El año pasado se impuso David Bustamante y ahora todas las apuestas apuntan a Adrián Lastra, que viene de ganar la edición americana.

Cancelación de la final

Los espectadores llevan esperando una semana para descubrir el ganador. Como cada sábado noche, el concurso estaba previsto que se emitiese en Telecinco, pero a última hora se ha hecho un anuncio que ha sorprendido a todos. Y es que la final no se va a emitir este sábado. En su lugar habrá un recopilatorio de los mejores momentos del concurso.

Una decisión un tanto extraña y que no hace más que alargar la intriga al público, algo que no siempre es bueno. Tras esta decisión, no obstante, hay una reflexión muy bien pensada y es que en esta guerra de audiencias entre cadenas, la noche del sábado tiene un protagonista indiscutible. A las 21:00 horas, Athletic Club y Mallorca disputan en Sevilla la final de la Copa del Rey.

Dicho acontecimiento se retransmite en La 1, por lo que desde la dirección de Mediaset se optó que la final de Bailando con las estrellas no rivalizase con este acontecimiento deportivo, ya que podían verse afectados. Por lo tanto, la gala definitiva se ha retrasado una semana, dejando para el sábado siguiente la resolución de este concurso de baile.