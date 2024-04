La amenaza de la presentadora de Fiesta a un trabajador del programa de Sandra Barneda: "Las consecuencias van a ser serias"

Este miércoles nos despertábamos con una noticia que ha supuesto un revuelo mediático impresionante en el mundo del corazón: José María Almoguera y Paola Olmedo protagonizaban la portada de la revista Semana para aclarar los motivos de su separación... sin embargo, lejos de hablar de eso, arremetían contra Carmen Borrego.

Una exclusiva de la que la hija pequeña de María Teresa Campos se enteraba el pasado jueves cuando acudía al plató de 'Supervivientes 2024' tras un mes en Honduras. Seria y concisa, aseguraba que "hay ciertos límites y este puede ser uno de ellos".

Tras las palabras que su madre le dedicó desde el plató de 'Supervivientes', José María, que trabaja como técnico de sonido en Así es la vida, el programa que presenta Sandra Barneda en las tardes de Telecinco, ha prefiero guardar silencio y no responder a ninguna de las palabras que Carmen le ha dedicado. Ayer tampoco quiso hacerlo.

Por la tarde, tras confirmarse que Terelu Campos estaría se sentaría en el programa de '¡De viernes!' para hablar de esta exclusiva, José María abandonaba su puesto de trabajo en Mediaset mudo y sin ganas de decir qué piensa de la revolución que ha habido al respecto.

Un equipo de Europa Press le preguntaba en exclusiva qué opinaba de todo lo que su madre dijo la noche anterior y de lo que su tía hablaría ese mismo día en televisión, pero el hijo de Carmen se limitaba a saludar a la prensa y guardar silencio.

El mensaje de Emma García en Fiesta

Tras la noticia de su separación, José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo, ofrecían una polémica entrevista en la revista 'Semana'. En sus páginas, la ya ex pareja señalaba a Carmen Borrego como una de las causantes de su ruptura y se despachaban a gusto sobre los motivos por los que se habían distanciado del clan de las Campos.

José María y Paola aseguraban en la revista que con esa exclusiva pretendían explicar en primera persona los motivos por los que habían decidido separarse para evitar rumores y especulaciones. El nieto de María Teresa Campos aseguraba que se siente culpable del daño que han hecho a su mujer, pero también acusaba a su madre de haberle hecho pasar "un muy mal embarazo a Paola". José María y Paola explicaban que la exclusiva del embarazo fue el detonante de sus problemas posteriores, algo que muchos no han entendido tras la decisión de contar de nuevo su intimidad a través de una exclusiva.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones han sido muchas y la gran mayoría de ellas afeando la decisión de José María de atacar públicamente a su madre. Una de las personas que ha opinado sobre el último paso de José ha sido Emma García, quien conoce al hijo de Borrego tras coincidir con él en un programa de televisión:

"Yo creo que Jose no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está él. Tampoco me creo que lo haya hecho sin intención, no sé si ha medido las consecuencias, pero las consecuencias van a ser serias. Ojalá sepa el peaje que va a pagar por esto, porque le tengo un especial cariño, ojalá sí sepa dónde se ha metido".