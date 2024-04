El aviso de Emma García al hijo de Carmen Borrego: "Las consecuencias van a ser serias"

La noticia de las últimas semanas es la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo. José María, hijo de Carmen Borrego y una de las figuras más discretas de la familia Campos, ha querido dejar atrás sus años de tranquilidad y atacar con todo aprovechando su divorcio. Hace una semana salió a la luz que José María y Paola se separaban, pero esa no fue la mayor sorpresa.

Pocos días después, ambos daban una exclusiva a una conocida revista en el que destapaban todo. Lo más notable fueron los motivos que esgrimieron para explicar su separación y cómo Carmen Borrego parece tener gran parte de la culpa. Ambos miembros de la pareja acusan a Borrego de estropear la exclusiva de que iban a ser padres, ya que fue la abuela la que se encargó de dar la noticia.

Es por eso que cargan contra ella y, aunque supuestamente están en vías de divorcio, parece que hay dos frentes bien formados a ambos lados: uno el que está formado por Borrego, su hermana y su sobrina y el otro que lo forman José María y Paola. Muchas son las voces que se han levantado en torno a la polémica y que incluso han llegado a decir que el divorcio es una farsa para montar todo este jaleo. La última en opinar sobre el tema ha sido Emma García, presentadora de Fiesta, que ha dedicado unas palabras a José María.

Las declaraciones de Emma García

Emma García, presentadora de Fiesta, ha querido ser comprensiva con José María Almoguera y ha querido aconsejarle sobre el lugar en el que está entrando y cuáles pueden ser las consecuencias de todas las declaraciones que está haciendo. Una reflexión que invita al realizador a pensárselo dos veces antes de seguir adelante con todo esto.

"Yo creo que Jose no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está él. Tampoco me creo que lo haya hecho sin intención, no sé si ha medido las consecuencias, pero las consecuencias van a ser serias. Ojalá sepa el peaje que va a pagar por esto, porque le tengo un especial cariño, ojalá sí sepa dónde se ha metido".

La presentadora ha querido ser lo más cercana al implicado y comentarle las posibles consecuencias que puede haber después de haber empezado una guerra que no se sabe ni cuando ni cómo va a terminar.