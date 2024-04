Se desvela la relación del nieto de María Teresa Campos con su abuela: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"

Este miércoles nos despertábamos con una noticia que ha supuesto un revuelo mediático impresionante en el mundo del corazón: José María Almoguera y Paola Olmedo protagonizaban la portada de la revista Semana para aclarar los motivos de su separación... sin embargo, lejos de hablar de eso, arremetían contra Carmen Borrego.

Una exclusiva de la que la hija pequeña de María Teresa Campos se enteraba el pasado jueves cuando acudía al plató de 'Supervivientes 2024' tras un mes en Honduras. Seria y concisa, aseguraba que "hay ciertos límites y este puede ser uno de ellos".

Tras las palabras que su madre le dedicó desde el plató de 'Supervivientes', José María ha prefiero guardar silencio y no responder a ninguna de las palabras que Carmen le ha dedicado. Ayer tampoco quiso hacerlo.

Por la tarde, tras confirmarse que Terelu Campos estaría se sentaría en el programa de '¡De viernes!' para hablar de esta exclusiva, José María abandonaba su puesto de trabajo en Mediaset mudo y sin ganas de decir qué piensa de la revolución que ha habido al respecto.

Un equipo de Europa Press le preguntaba en exclusiva qué opinaba de todo lo que su madre dijo la noche anterior y de lo que su tía hablaría ese mismo día en televisión, pero el hijo de Carmen se limitaba a saludar a la prensa y guardar silencio.

Terelu Campos rompe su silencio

Terelu Campos ha roto por completo su silencio en '¡De viernes!'. La presentadora y colaboradora de televisión se sintió muy dolida con la exclusiva de su sobrino, José María Almoguera, junto a su todavía mujer, Paola Olmedo, señalando a Carmen Borrego como la causante de la separación del matrimonio. En '¡De viernes!', Terelu no ha dudado en defender a capa y espada a su hermana.

Carmen Borrego había estado ausente durante un mes debido a su participación en 'Supervivientes'. La colaboradora de televisión finalmente abandonó el programa tras el diagnóstico médico de un cuadro fuerte de ansiedad. Antes de regresar, la concursante conoció en Honduras la portada de la revista donde se anunciaba que su hijo y su nuera se separaban.

La hija de María Teresa Campos se mostraba totalmente decepcionada con su sobrino. "Para mí ha sido una noche desagradable tener que ponerte delante de tu hermana, que sabes que viene confundida y aislada, y tener que darle una de las peores noticias que se le puede dar a una madre. Para mí fue complejo", recordaba sobre su momento en 'Supervivientes'.

Por otra parte, Terelu revelaba que había hablado con su sobrino horas antes de que saliese la revista y que se había mostrado cariñoso con ella, por lo que no sospechó lo que estaba a punto de suceder. Cuando se enteró de la noticia, Terelu le escribió un mensaje con la portada: "Le digo que 'Qué decepción'. Le digo que pero que creía que las mentiras tenían las patas muy cortas. Él que me va a contestar, que me jura que todo es verdad. Pero se lo está jurando a alguien que parece que no haya vivido su vida", decía.

En un momento de la entrevista José Antonio León le pregunta a Terelu por cómo se ha comportado José María con la enfermedad de su abuela, María Teresa Campos, y la respuesta de Terelu es sorprendente: se queda en silencio. Algunos colaboradores insisten y preguntan si ha estado ausente, si se preocupaba en llamarla... ante lo que Terelu responde "preguntadle a Gustavo, a lo mejor él lo sabe" (no lo dice con segundas, sino para "cargarle el muerto a otro").