Pipi Estrada confirma el despido de Terelu Campos de TVE: "Le han dicho que no continuaba".

Pipi Estrada ha vuelto a dejar una noticia en una de sus últimas intervenciones. El colaborador de Fiesta ha comentado el despido de Terelu Campos del programa en el que estaba trabajando en TVE. Como expareja de Terelu, Estrada es un gran conocedor de cómo es la familia Campos por dentro e hizo gala de algunas de las cosas que recuerda de su relación. "Escuchaba constantemente que lo más importante para ellos era la dignidad", señaló el periodista, dejando entender que todo este asunto no les está beneficiando en lo que a reputación se refiere.

Sin embargo, el colaborador apuntó otro aspecto y es el económico. "Esto les ha venido bien, les ha caído del cielo. Terelu estaba pasando por una situación económica complicada, muy complicada". Una afirmación que completó con un dato desconocido para muchos. "De hecho, ha dejado de colaborar en el programa en el que colaboraba por las mañanas. La han cesado, le han dicho que no continuaba".

Estrada se refiere al programa de La 1, Mañaneros, en el que Terelu era colaboradora junto a algunas de sus compañeras de Sálvame. Sin embargo, con el asunto de la separación de su sobrino, se le ha visto intervenir en otros programas de Telecinco como Supervivientes o ¡De Viernes!

"A lo mejor ha dejado un trabajo para coger otro que le interesa más", opinó Emma García, dando otro punto de vista sobre el supuesto despido. Sin embargo, Estrada se ha excusado en sus declaraciones, sin hacer ninguna observación al respecto. "A mí no me afecta, yo estoy como opinador, no como juez ni como fiscal. Yo no soy el azote de las Campos, eso ya ha pasado, pero si tengo que opinar, en estos momentos hay una rabiosa actualidad".

Con esta nueva información se abre otro frente para las Campos, que están en el foco de la noticia desde hace varias semanas. Enrique del Pozo, otro de los colaboradores, también ha querido dar su visión sobre el asunto, señalando varias malinterpretaciones que ha tenido la historia. "Aquí hay un problema de hipocresía. Este chaval es un buen chaval, trabaja en programas de televisión y le han llegado comentarios de lo que se decía de su mujer y lo que a veces incluso Carmen y Terelu han dicho de esta chica sin un micrófono".

Por su parte, Emma García ha zanjado el tema con una reflexión y un consejo para José María Almoguera. "José no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está. Y tampoco me creo que lo haya hecho sin intención. No sé si ha medido las consecuencias, pero las consecuencias van a ser serias".