Adiós a Makoke en Superviventes: la frase de Carmen Borrego que pone punto y final ala colaboradora

Lorena Morlote y Makoke han puesto punto y final a su relación tras el paso por 'Supervivientes 2024' de la peluquera. La amistad de esta con Laura Matamoros no ha sentado nada bien a su íntima amiga y no le ha perdonado que se haya burlado de ella ante toda España.

Sin embargo, Lorena también le reprochaba el viernes en '¡De viernes!' no haberse preocupado por sus hijos durante el tiempo que ha estado en Honduras, algo que Makoke le prometió antes de marcharse y que demuestra, según ella, lo falsa que ha sido su relación.

Europa Press ha podido hablar con Morlote y le hemos preguntado si, después de su enfrentamiento con Makoke, ya puede acudir a su salón de belleza Marta López Álamo y nos asentía con la cabeza, demostrando que ya no estaría vetada en el local.

Además, aprovechaba la presencia de nuestras cámaras para lanzar un mensaje a la que se ha convertido en su enemiga: "Espera, solamente quiero decir una cosa, ¿vale? Solo una cosa, ¿vale? Carmen Borrego, quiero copiar tu frase: Me siento liberada".

Marcándose un Carmen Borrego, Lorena dejaba claro que su ruptura con Makoke le ha dejado más liberada de lo que estaba antes... quizás, esto pueda significar que vaya a hablar como nunca antes de los secretos nunca contados de la colaboradora de televisión.

María González Falcó

Terelu Campos se sentaba el viernes en el programa '¡De viernes!' para hablar de la exclusiva que ha dado José María Almoguera y Paola Olmedo en la revista Semana y dejaba claro, punto por punto, todas las mentiras que su sobrino lanzó sobre Carmen Borrego.

Apenada por la situación en la que se encuentra su familia, Terelu explicaba que le parece una injusticia lo que el joven ha hecho con su madre, ya que ella ha sido testigo desde que nacieron sus dos hijos de cómo se ha desvivido por ellos.

Tras su entrevista, Terelu abandonaba las instalaciones de Mediaset asegurando que desea firmemente que todo se solucione con su sobrino: "Cariño, sí".

La presentadora de televisión se detenía a contestar las preguntas del reportero, a quien saludaba cariñosamente con una sonrisa y lanzándole besos. Además, le confesaba que tenía prisa por llegar a casa porque no había cenado: "Sólo un besito, mi amor, que me voy, que no he comido, tengo mucha hambre".