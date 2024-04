Jessica Bueno se sincera tras su adiós a la televisión: "Tienes que anteponer el trabajo de tu pareja"

Jessica Bueno y Andrea Sesma tienen muchas cosas en común, pero hay una de ellas por la que ambas han sido muy juzgadas. La sevillana y la asturiana confiesan el odio que han aguantado por ser mujeres de futbolistas. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que mantuvo una relación de 9 años Jota Peleteiro, pone en común sus experiencias con la famosa influencer, la cual estuvo casada con Iker Muniain y ahora es pareja de Luis Milla Manzanares.

Ambas han tenido una relación con un deportista de élite y también han tenido hijos con ellos, un escenario idéntico que cosecha el mismo tipo de críticas. Jessica Bueno y Andrea Sesma explican lo que han vivido siendo "la mujer de" y exponen lo injusto que es el que les hayan tachado de eso cuando realmente son mucho más. Madres, creadoras de contenido, empresarias... Detrás de una vida junto a un futbolista, las dos han ejercicio diferentes papeles y reivindican su valor al haber tenido que dejar de lado sus aspiraciones por su familia. En este programa de 'Un cuento imperfecto', Jessica Bueno estalla contra los que critican su relación con Luitingo o su papel como madre. La sevillana, cansada de que se mire con lupa todo lo que hace, da un golpe en la mesa para defenderse. Una actitud que el cantante también tiene en el videopodcast, ya que, quiere zanjar por una vez los comentarios que apuntaron a que su relación con su actual pareja fue todo un montaje dentro de la casa de Guadalix.

Bueno explica que muchas veces las parejas de los futbolistas son juzgadas por el emro hecho de estar con ellos y se las critica de no trabajar y de vivir d elo que ganan sus compaeñros. "Lo que no se dan cuenta es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que anteponer el trabajo de tu pareja y dejar de lado otros poryectos que tenemos", explicaba la modelo e influencer. Unas palabras que han sido my apaludidas por sus seguidores.

Lutingo se va de su casa

Jessica Bueno y Luitingo, la pareja nacida en 'GH VIP 8', continúa viviendo su historia de amor en Bilbao, ciudad en la que la influencer lleva viviendo unos años junto a sus tres hijos y a la que el cantante se ha trasladado recientemente para compartir tiempo con ella. La casa cuenta con un amplio recibidor unido al salón y al comedor de estilo minimalista, un dormitorio principal con un vestidor integrado, una original habitación infantil para los pequeños y dos baños. El salón del piso de Jessica Bueno es muy amplio y acogedor. Se accede desde el gran recibidor de la casa que llega hasta esta estancia haciéndola más grande y uniéndola con el comedor. Los techos tienen diferentes alturas y están decorados con diferentes molduras de escayola que ofrecen una sensación de mayor amplitud con las paredes pintadas de blanco, así como las estanterías de madera blanca que las rodea llenas de libros y flores. El suelo es de parqué y combina a la perfección con el gran sofá modular de color marrón tierra, la chimenea de estilo moderno y la alfombra blanca geométrica de pelo rizado que acoge la zona de descanso de la estancia, cuentan desde Outdoor

Una de las paredes laterales del salón dan al exterior y está llena de grandes ventanales por los que entra mucha luz. Justo en frente de una de ellas, Jessica tiene una mesita auxiliar de madera unida a una pared con una silla de ratán creando un espacio único dentro de la estancia. Y junto a la chimenea, la influencer cuenta con un moderno sillón de pelo de borrego rizado y de color beige para relajarse.

Comodidad, descanso y funcionalidad, son las tres características principales del dormitorio de Jessica Bueno. La estancia está decorada con colores neutros como el blanco crema, el gris, el beige y algunos detalles en color negro. La ropa de cama es de color blanco crema, así como los grandes cojines que hacen de cabecero de la cama. La colcha de bouti que la cubre es de color gris y la combina con cojines de diferentes texturas y estampados de color negro. Frente a la cama, la pareja de Luitingo cuenta con un gran ventanal y con una cómoda de madera de estilo rústico sobre la que tiene un gran jarrón de cristal con flores.