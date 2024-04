Laura Matamoros estalla contra Dulceida tras conformarse el embarazo: "Me pillé un mosqueo y mira que la quería"

Dulceida y Alba Paul se preparan para ser madres. Las influencers han compartido en Instagram que están esperando su primer bebé juntas a través de una publicación en redes sociales donde se puede ver la ecografía del primer niño o niña de la pareja.

A pesar del receso que tuvo su relación por el que estuvieron separadas durante unos meses, la pareja se dio una nueva oportunidad y los rumores sobre una posible maternidad empezaban a sobrevolar en el entorno de la pareja.

Ahora, las jóvenes han confirmado esta noticia con una imagen que no deja lugar a dudas. Ambas esperan con ilusión, ganas aunque también cierto vértigo este cambio en sus vidas. Una nueva etapa que las influencers esperan disfrutar rodeadas de los suyos. "Tus mamis te esperan con muchas ganas", han escrito en la publicación, que en menos de una hora ya acumula 180.000 likes y decenas de comentarios de amigas y compañeras como Inés Hernand, Ana Milán, Ares Teixidó, Amor Romeira, Carolina Iglesias o Natalia Ferviú.

El enfado de Laura Matamoros

Laura Matamoros no deja títere con cabeza y durante su estancia en ‘Supervivientes’ ha cargado contra Dulceida y Madame de Rosa. ‘Socialité’ se ha hecho eco de las palabras de la hija de Kiko Matamoros y ha sacado a la luz las imágenes inéditas.

‘’Sé que fueron los Ídolo el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola también. El año pasado hubo una que ganó que me sentó como el culo, pero no porque ganase sino por el discurso que dijo y mira que me llevaba bien con ella’’, le cuenta Laura a sus compañeros del concurso.

Acto seguido, la superviviente lanza una pregunta a sus compañeros: ‘’¿Me doy un punto en la mano o en la boca, dónde me lo doy?’’ y continúa: ‘’Entonces lo cuento. Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de…ni hija de…Me pillé un mosqueo y mira que la quería’’.

Laura explica por qué le sentó tan mal que Madame de Rosa diese ese discurso: ‘’Nos dejó a todas como…Todos somos de… Entonces en realidad no me tendría que haber disgustado tanto ese discurso’’.