La sorpresa de Isabel Pantoja sobre los escenarios: la llamada de Operación Triunfo que no ha rechazado.

La gira del 50 aniversario sobre los escenarios de Isabel Pantoja está siendo todo un éxito. Después de un comienzo un tanto polémico por un acuerdo de patrocinio con el Cabildo de Tenerife, la artista está dando la vuelta al país llenando pabellones al ritmo de sus éxitos más conocidos. Una posible despedida de los escenarios que le llevará durante todo el año de gira por España.

Su próxima gran cita será, nada más y nada menos, que en el Wizink Center de Madrid, uno de los lugares más importantes donde cantar a día de hoy. A falta de una semana, el anfiteatro madrileño está rozando el lleno en lo que se espera que sea uno de los conciertos más especiales de la gira.

La propia Isabel Pantoja lo sabe y es por eso que está preparando dos grandes sorpresas para esta fecha. Hace pocos días la primera de ellas fue anunciada para sorpresa de los seguidores de La Tonadillera y los fans de Operación Triunfo. La segunda sorpresa, la ha dado en exclusiva el programa Fiesta, en lo que puede ser uno de los regresos más esperados.

Isabel Pantoja se une a Operación Triunfo

Es indiscutible que la última edición de Operación Triunfo ha sido un éxito rotundo. El programa de música más famoso de la televisión debutaba este año en Amazon, fuera de los canales tradicionales, y lo hacía juntando lo que siempre ha funcionado con nuevas cosas que le han dado un plus.

Desde los primeros días ya se vio que había una concursante que, por temas vocales, iba más avanzada que sus compañeros. Finalmente y de forma clara, Naiara se hizo con el triunfo. Esta joven aragonesa ha pasado de viajar por España con su orquesta, animando las fiestas de los pueblos, a que Isabel Pantoja la invite para cantar junto a ella en el Wizink Center.

Una oportunidad única y que anunció la propia Naiara en sus redes sociales. Será un momento muy especial en el que dos generaciones musicales se junten sobre el escenario madrileño. "No puedo estar más feliz, más contenta y más todo porque tengo que dar un notición y es que el 13 de abril en el Wizink voy a estar actuando con la reina de las reinas. Voy a cantar con Isabel Pantoja, así que aquí estamos ensayando con la banda. No me lo creo, chavales", anunciaba la ganadora de OT 2023.

El regreso de Agustín Pantoja a los escenarios

La segunda sorpresa ha tardado un poco más en darse a conocer, pero aun así ha dejado en shock a los seguidores de Isabel Pantoja. Y es que Agustín Pantoja, hermano de la artista, estaría preparando su regreso a los escenarios. Y es que en el programa Fiesta han anunciado esta posibilidad, además de que han conseguido grabar dicho momento, en el que se ve a Agustín ensayando sobre el escenario.

"Me pongo en contacto con su representante para ver qué me dice respecto a eso y en sus palabras denoté un nerviosismo que podría confirmar lo que sería el regreso profesional de Agustín a los escenarios", ha detallado José Manuel, colaborador de Fiesta que ha sido el encargado de dar la exclusiva.

Este retorno parece ser que está previsto para el concierto de Madrid del día 13, por lo que Isabel se está tomando esta visita a Madrid como una de las más especiales. El concierto promete y así se lo han hecho saber sus seguidores, que en cuanto salieron las entradas, se lanzaron a comprarlas.