Adiós al ex de Terelu Campos: "Eres la mujer de mi vida y te amo con locura"

Después de un mes de convivencia en la isla de 'Supervivientes' donde ha podido disfrutar de una participación paralela a la de sus compañeros tras su expulsión, Kike Calleja abandona definitivamente el programa para poner rumbo de nuevo a Madrid y retomar la rutina de su vida cuanto antes.

Aunque Kike Calleja se había adaptado a la perfecicón a la vida en Playa Limbo en la que ha podido disfrutar de la convivencia junto a Kiko Jiménez y Laura Matamoros, el reportero de televisión no ha conseguido el favor del público que ha decidido que sea su compañero Kiko Jiménez el que tiene que continuar con la aventura en Honduras.

María González Falcó

A lo largo de la noche, los compañeros de Kike se iban cayendo de la lista de expustos al público. Primero lo hacía Laura aobteniendo la inmunidad con una prueba de apnea perfecta, después lo hacían Arancha del Sol y Kiko Jiménez obteniendo el favor del público a través de unas de las votaciones más multitudinarias y apretadas de toda la edición.

Si bien una gran parte de la audiencia había acusado a Kike de ser un 'palmero' en el concurso de Carmen Borrego, el colaborador ha abandonado definitivamente el concurso tan solo unos días después de la salida de su gran amiga. Minutos antes de conocer el veredicto del público, Kike recibía un mensaje muy emotivo por parte de su mujer Raquel Abad que le aseguraba emocionada que le esperaba "con los brazos abiertos". "Eres la mujer de mi vida y te amo con locura" respondía Kike sin poder contener las lágrimas.

Carmen Borrego da la cara en 'Supervivientes'

'Aterrizando' poco a poco en la rutina de su vida en Madrid, Carmen Borrego ha vuelto a pisar el plató de 'Supervivientes' tras la gran decepción que ses llevó el pasado jueves tras conocer en directo la traición de su hijo, José María Almoguera y su nuera, Paola Olmedo.

"Quien me conoce yo voy de cara, soy cero rencorosa, no estoy criada en el odio, en mi vida no entra el odio y el rencor" dejaba claro Carmen en su conversación con Sandra Barneda.

A pesar de la decepción clara con su hijo, la colaboradora de televisión aseguraba que le desea lo mejor en su vida personal: "Yo vuelve a repetir que si esto pasa porque él sea feliz... aquí me quedo". Aunque Carmen cuenta con el apoyo incondicional de sus familiares y amigos más cercanos, asegura que todavía no ha acabado de asimilar todo el contenido de la exclusiva: "Estoy en shock, hay muchas cosas que no entiendo, tengo que pensar tranquilamente pero he sufrido más como madre por lo que se ha dicho de él, que por mí".

Aunque ya han pasado algunos días desde que la hija de María Teresa llegara de nuevo a Madrid, Carmen explica que no ha hablado con su hijo ya que ninguno de los dos ha dado el primer paso. "Yo no he hablado con él, cero comunicación. No es habitual, pero me parece lógico, para hablar de lo que ha ocurrido hay que poner distancia, hay que enfriarse, hay que entenderlo, hay mucho que aclarar, pero ahora mismo no es el momento.