Carmen Borrego confiesa uno de los secretos mejor guardados: lo que pasó el día del nacimiento de su nieto

Carmen Borrego está viviendo unas semanas frenéticas después de que se le juntase la salida de Supervivientes con la exclusiva de la separación de su hijo. En lo primero, una complicación médica sin gravedad le hizo tener que abandonar un concurso en el que era una de las figuras estrellas. Respecto a lo segundo, su hijo, José María Almoguera, dio una exclusiva junto a su mujer, Paola Olmedo, en la que explicaban la separación y ponían de principal culpable a Borrego.

Unas acusaciones que estallaron en el seno de la familia Campos, generando una gran división. José María, en la entrevista que dio a una reconocida revista, explicaba que el nacimiento de su hijo supuso un punto de inflexión en la relación con su madre. La insistencia de Borrego por estar encima de la pareja durante el embarazo, así como que luego vendiese antes que los padres la exclusiva del nacimiento, provocaron, según la pareja, la separación.

Unas declaraciones que pillaron por sorpresa a Borrego, que no entendía que anunciasen su separación de forma conjunta y atacándola a ella. Después de varias intervenciones en televisión, la hermana de Terelu Campos ha vuelto a 'Así es la vida', para aclarar cosas sobre el origen de un conflicto que no parece que vaya a tener un buen final.

Carmen Borrego explica lo que ocurrió cuando nació su hijo

No podía ser en otro programa más que en 'Así es la vida' donde Carmen Borrego diese explicaciones sobre el origen del conflicto. Precisamente ahí trabajaba su hijo en realización. José María siempre ha estado vinculado a la televisión, pero sin estar delante de los focos. Sobre el nacimiento de su hijo, hay testimonios encontrados en los que la historia no acaba de cuadrar. "Cuando nace mi nieto yo no estoy, no se me avisa, me entero por la televisión… y no me importa decirlo, porque yo lo que no voy a decir son mentiras, se me manda un mensaje y se me dice que están en otro hospital, no el que están. Yo no pensaba ir porque no quería causar ningún problema…", explicó Borrego.

Por su parte, no entiende la versión de su hijo ni los motivos por los que supuestamente miente, acusando a su madre de vender la exclusiva. "La intención es que yo no vaya, evidentemente. Yo no iba a causar en ese momento ningún problema ni ningún estrés, creo que era un momento importantísimo en la vida de ellos, importaban ellos… importaba que venía un bebé al mundo al que yo querré siempre, me dejen verlo o no, tenga relación con él o no".

"Yo fui a conocer a mi nieto porque mi hijo me lo pidió, yo, de hecho, le dije que era mejor esperar, precisamente, por el revuelo que había formado. Me sorprende que ahora digan que soy yo la que llevo la prensa a su casa, ellos saben positivamente que no, saben que he salvaguardado su intimidad siempre… que me ha caído de todo en un plató de televisión y nunca he hablado de ellos", fue la confesión de una Carmen Borrego a la que se le notaba la emoción en la cara.

Unas palabras que dejan clara la versión de Borrego y que demuestran que el acercamiento entre ambas partes, por el momento, no parece que se vaya a producir.