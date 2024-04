Se desvela la razón por la que Carmen Borrego ha ido a Supervivientes: "Estoy en shock"

'Aterrizando' poco a poco en la rutina de su vida en Madrid, Carmen Borrego ha vuelto a pisar el plató de 'Supervivientes' tras la gran decepción que se llevó el pasado jueves tras conocer en directo la traición de su hijo, José María Almoguera y su nuera, Paola Olmedo.

"Quien me conoce yo voy de cara, soy cero rencorosa, no estoy criada en el odio, en mi vida no entra el odio y el rencor" dejaba claro Carmen en su conversación con Sandra Barneda.

A pesar de la decepción clara con su hijo, la colaboradora de televisión aseguraba que le desea lo mejor en su vida personal: "Yo vuelve a repetir que si esto pasa porque él sea feliz... aquí me quedo". Aunque Carmen cuenta con el apoyo incondicional de sus familiares y amigos más cercanos, asegura que todavía no ha acabado de asimilar todo el contenido de la exclusiva: "Estoy en shock, hay muchas cosas que no entiendo, tengo que pensar tranquilamente pero he sufrido más como madre por lo que se ha dicho de él, que por mí".

Aunque ya han pasado algunos días desde que la hija de María Teresa llegara de nuevo a Madrid, Carmen explica que no ha hablado con su hijo ya que ninguno de los dos ha dado el primer paso. "Yo no he hablado con él, cero comunicación. No es habitual, pero me parece lógico, para hablar de lo que ha ocurrido hay que poner distancia, hay que enfriarse, hay que entenderlo, hay mucho que aclarar, pero ahora mismo no es el momento. Carmen Borrego se iba sincerando y cuando Sandra Barneda le preguntaba por si ha podido hablar con él después de todo: "No he hablado con él. No le he llamado ni él a mí, cero comunicación. No es algo habitual, pero no esperaba que lo hiciera, me parece lógico de que no se haga en estos momentos. Para hablar de lo que ha ocurrido hay que tomar distancia, hay que enfriarse, hay que entenderlo y hay mucho que aclarar, creo que ahora mismo no es el momento".

Pero también explicaba que ella no le ha llamado porque tenía completamente claro que él no le iba a coger el teléfono: "Cuando uno hace eso es muy difícil coger un teléfono y decir... en este caso lo he hecho por mí porque me iba a sentir peor".

Carmen también hacía una confesión y es que cuando salió de Honduras tenía el presentimiento de que en España pasaba algo grave: "Sabía que algo con mi hijo no estaba bien, pero no sabía que era conmigo". Como también revelaba lo que piensa sobre lo sucedido: "He pensado que lo ha hecho por salvar su matrimonio, él ha pensado que si no hacía esto la perdía y me ha sacrificado a mí, eso es lo que realmente pienso".

Temas de dinero

Según diferentes medios especializados en televisión, Carmen Borrego habría recibido un salario de 18.000 euros semanales por su participación en Superviviente. Una cifra que, evidentemente, desciende tras volver a España. Aunque con las diversas exclusivas que ha dado a la cadena y que ha dado a Telecinco récords de audiencia como en los buenos tiempos, como su primera intervención con Jorge Javier el pasado jueves, la hija de María Teresa Campos podría haber recibido una buena cifra.

Unas cifras que pueden ayudarle con su deuda. Tal y como se desveló en 2022, la colaboradora de 'Sálvame' tenía una deuda de 660.599 euros con la Agencia Tributaria por una sociedad que apodera. El final del programa de Telecinco en junio de 2023 supuso un alto en los ingresos que tenía de Telecinco, por lo que su participación en Supervivientes estaría ligada a temas económicos.

Además, recientemente ha confirmado que de la exclusiva que dio anunciando que iba a ser abuela "les di un dinero", pero ¡atención! También ha confesado que "ellos esperaban más, pero a mí se me dejó de hablar sin ningún motivo".