La importante decisión que Marta Peñate ha tomado sobre su maternidad: "Clases de postparto"

Marta Peñate es uno de los rostros más conocidos de Mediaset. Tras una primera incursión en la pequeña pantalla de la mano de Gran Hermano, no fue hasta su participación en La isla de las tentaciones cuando despegó su fama y acabó incluso como concursante de Supervivientes.

Una vez terminó su periplo en Honduras, la canaria y exnovia de Lester Duque empezó una nueva andadura mediática esta vez como colaboradora de Telecinco en diferentes espacios de la cadena. Gran Hermano, Supervivientes o La isla de las tentaciones son algunos de los programas en los que la también influencer participa con sus siempre comentadas intervenciones.

Otra de las facetas que la canaria comparte de su Instagram es su día a días junto a su pareja, Tony Spina. El que fuera novio de Makoke, comparte su vida con la joven desde hace algo más de dos años y sus planes de futuro de convertirse en padres.

Ahora, la influencer ha querido dar a conocer también por la última decisión que ha tomado y que traerá un gran cambio en su vida.

"Gran cambio"

Marta Peñate ha comunicado un importante cambio en su vida. La concursante de 'Gran Hermano' y colaboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras', reality del que también fue concursante, se ha sincerado sobre la nueva etapa que ha empezado para ella. En pleno proceso para convertirse en madre, la pareja de Tony Spina ha decidido tomarse más en serio que nunca sus buenos hábitos. Ella lo llama su "gran cambio".

Es momento de cuidarse. Y no es porque el verano esté ya casi a la vuelta de la esquina, es porque para la también participante de 'La isla de las tentaciones' el deporte siempre ha sido su asignatura pendiente. Ahora, la televisiva ha decidido tomar cartas en el asunto.

"A mí no me gusta ir al gimnasio, lo siento mucho. Tony va, yo me quedo en casa. No me motiva ir, no sé qué me pasa. Me da pereza nada más de pensar que tengo que ir y esta app se adapta a todo; a mis horarios, a mi estilo de vida...", ha reconocido la ex de Lester Duque, que está muy contenta con haber dado este importante paso para ella.

"No me gusta hacer deporte, pero así al menos hago deporte. Tienen todo tipo de entrenamientos...", ha explicado la colaboradora, que ha animado a sus seguidores a que se sumen a su nuevo estilo de vida saludable. "Así hacemos, aunque sea, media horita al día", apunta.

"Tienen hasta clases de postparto", cuenta Marta Peñate, que no deja de ver señales sobre su buscado embarazado. Después del fiasco de su primer intento, la exconcursante de 'Gran Hermano' sigue en pleno proceso de fertilización para lograr su sueño de ser madre.