"Letra E": la palabra que hace perder a los Mozos de Arousa tras más de 200 programas en Reacción en cadena

No cabe duda de que los ‘Mozos de Arousa’ demuestran cada tarde en Telecinco que son dignos merecedores de ese más de un millón y medio de euros que llevan acumulados en su bote, pero hay días que no les sale bien la jugada.

Llegaba el momento de la prueba final y Raúl, Bruno y Borjamina debían adivinar una palabra que empezaba por la letra E y que se situaba entre las palabras ‘amorosa’ y ‘americana’. Los chicos han dudado mucho.

Raúl pide el comodín y los tres intentan ponerse de acuerdo. Se añade una letra: ES. Dan una respuesta, pero fallan, lo les hace perder la mitad del dinero (de 120.000 a 60.000 euros). Tienen un nuevo intento y una nueva letra: EST.

Su respuesta es fallida y pierden de nuevo la mitad del dinero, quedándose en 30.000euros (en total, han perdido 90.000euros con esta palabra). No consiguen dar con la tecla,

Polémica en Bailando con las estrellas

Tras unas actuaciones de infarto, los votos del jurado junto con los emitidos por la audiencia a través de la app de mitele decidían que fuesen Athenea y Jonan los dos concursantes que debían enfrentarse al último baile. Bruno Vila se convertía así en finalista de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' y los miembros del jurado dejaban clara su disconformidad con la decisión del público: "Parece que nuestro trabajo no vale para nada, no es esta la final que nosotros queríamos". Tras una ajustada votación, era Jonan Wiergo quien abandonaba el concurso. Por su parte, Jonan Wiergo se ha quedado fuera de la final de 'Bailando con las estrellas' pese que a los jueces les hubiera gustado que estuviera en ella, pues los que finalmente se disputarán la victoria en el concurso presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza son Athenea Pérez, María Isabel, Adrián Lastra y Bruno Vila. El integrante de los Mozos de Arousa ha conseguido una plaza en la final pese a las malas valoraciones del jurado y ha sido el tema central de la conversación que Jonan y su pareja de baile, David Falcón, han mantenido públicamente en la zona de comentarios del post de Instagram en el que el programa anuncia la expulsión del exconcursante de 'Supervivientes'.

"No he pasado el juego del calamar. Bruno killed me [traducción: me ha matado]", ha comentado Jonan, haciendo así una comparación con una conocida serie en la que los concursantes tienen que acabar con el resto para poder pasar a la siguiente fase. Ese comentario ha sido recogido por su pareja de baile, que se ha mostrado muy crítico con el concursante de 'Reacción en cadena': "Es una vergüenza que Bruno siga ahí… ¡Tú has hecho un concurso de 10 y eso no nos lo quita nadie!".

La fecha de la final

Muchos pensaban que la gran final iba a ser este sábado, 6 de abril. Pero no es así. Mañana, el programa repasará los mejores momentos de esta primera espectacular primera edición de 'Bailando con las estrellas'.