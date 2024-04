Preocupación y "odio" tras anunciar el embarazo: "La burbuja ha explotado"

Dulceida está viviendo una de las etapas más dulces de su vida. Un año después de darse una segunda oportunidad con Alba Paul tras su separación en 2021, la influencer anunciaba hace cinco días con unas emotivas imágenes que está esperando su primer hijo y que en aproximadamente 6 meses se convertirán en mamá junto a su pareja de un pequeño cuyo sexo desconoce por el momento, pero al que confiesa que espera "con los brazos abiertos".

Una gran noticia que ha provocado innumerables reacciones. Y además de los mensajes de cariño de sus seguidores, la 'reina de Instagram' también ha tenido que soportar durísimos ataques que ahora ha hecho públicos en un vídeo en el que ha respondido con rotundidad a sus haters. "Ese niño necesita una familia normal"; "pobre hijo, condenado a vivir sin padre"; "negarle el derecho a un papá y una mamá es egoísmo, no amor"; o "renunciasteis a tener hijos desde que elegisteis tener una relación antinatural" son solo algunos de los mensajes de odio que ha recibido Dulceida y que le han hecho estallar: "Lo que está claro es que estas opiniones no son respetables, por eso hay que combatirlas y no quedarnos calladas" ha dejado claro.

"Esta semana la burbuja ha explotado y nos hemos expuesto a la realidad más cruda, esa que no queremos ver. Dónde la misoginia y la lesbofobia son un hecho común en una gran parte de la sociedad. Dónde algunas personas, desde su más profunda ignorancia, se atreven a realizar opiniones cargadas de desprecio con preguntas absurdas de las que conocen perfectamente su respuesta" ha comenzado, explicando que "por muchas veces que lo queráis preguntar queridos señores, un donante de semen no es un padre".

"Y porque nosotras estamos en nuestra plena libertad de tener hijos con nuestros cuerpos, unos hijos que van a tener dos madres, sí" ha añadido, sin dar crédito a que "haya comentarios de personas que con odio se preocupan muchísimo por los hijos de oh, las terribles lesbianas, y de su vulnerabilidad hacia el mundo".

Y es que como ha asegurado, "lo realmente preocupante es que estos niños se tengan que cruzar alguna vez en su vida con esta gente tan intolerante". "Vuestro mundo es una mierda y está lleno de odio, el nuestro no. Y lo que está claro es que estas opiniones no son respetables, por eso hay que combatirlas y no quedarnos calladas" ha zanjado, afirmando que a pesar de los ataques recibidos "me vuelvo a mi burbuja, donde las cosas no son perfectas, pero donde por lo menos puedo ser yo misma y está llenita de amor".

Un alegato a favor de la libertad que no han tardado en apoyar numerosos rostros conocidos, como Violeta Mangriñán, Pelayo Díaz, María Pombo -"ni una sola mala vibración para ese bebecit@. Que siga creciendo llenito de amor"-; Anita Matamoros -"Les molesta el amor porque nunca lo han tenido la suerte de encontrarlo como habéis hecho vosotras y ahora estáis creando una familia preciosa donde va a chorrear amor del bueno"-; o Rocío Crusset, "Ole tú? enhorabuena a las dos. seréis unas madrazas!!".