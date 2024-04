Sofía Suescun se pronuncia sobre Kiko Jiménez y Laura Matamoros y muestra su enfado: "Vas a estar allí abajo para quedarte lerdo"

Sofía Suesun ha ido mostrando su apoyo a Kiko Jiménez a través de las redes sociales a lo largo de este primer mes de su aventura en 'Supervivientes 2024', pero ahora la ganadora de 'GH' ha querido dar un paso más y ha optado por compartir un vídeo en el que da abiertamente su opinión sobre el concurso que está haciendo su novio y carga contra la otra habitante veterana de Playa Limbo, Laura Matamoros.

"No es porque sea mi novio… pero es que… está haciendo un concurso impoluto", ha asegurado Sofía sobre Kiko, al que confiesa que "echa mucho de menos" pero que su deseo es que no regrese pronto a casa porque quiere que llegue a la final: "Han estado sin fuego, sin comida, con temporales, y siempre afrontándolo todo con la positividad que le caracteriza. Y lo gran pescador que está siendo.

Yo soy él y, a partir de ahora y viendo a sus compañeros, no les regalo ni un pez", ha añadido la hija de Maite Galdeano, que cree que su novio hizo bien en lanzarle un órdago a sus compañeros de Playa Limbo y es que considera que no deberían quejarse tanto al ser él quien pesca en esa localización: "Quisieron hacer un vídeo dejando a Kiko de egoísta y salieron malparados. Concursantes de Playa Limbo: si os entran las prisas por hacer un vídeo, utilizad un poquito la cabeza".

"Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de apnea porque si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad que corre el cerebro por no mandarle oxígeno pues tampoco vas a estar allí abajo para quedarte lerdo. Casualmente ganó esta prueba Laura Matamoros que creo que ese día tampoco fue al colegio como cuando explicaron qué era el número Pi, ¡pero no quiero ser mala!", ha continuado diciendo Sofía, recordando así que la hermana de Anita Matamoros fracasó en la prueba de cultura general y no supo decir que el número Pi equivale a 3,14.

Pero esa no ha sido la única pulla que la influencer le ha lanzado a la amiga de María Pombo, que considera que ha intentado forzar 'una carpeta' con su novio, que ha dejado claro en varias ocasiones que no está interesado en conocer a ninguna chica porque está muy enamorado: "Creo que ha quedado claro que los 'carpeteos' forzados no existen y es que mi chico no me va a cambiar por nada, ¡ni yo a él, ojo!".

El enfado de Laura Matamoros a Kiko Jiménez

Sandra Barneda les ha dado paso a un vídeo señalando que el oráculo quería que escuchasen algo sobre el reparto de la comida. Y es que ha sido por esto último por lo que Kiko y Laura han mantenido una fuerte discusión. Al repartir Kiko Jiménez el arroz, intentaba hacerlo lo mejor posible: "Que no haya dudas...". Según Kike Calleja, el colaborador se había repartido el día anterior "un poco más". "Todos los días intento siempre repartir por igual y que todos estén contentos", aseguraba Kiko.

María González Falcó

"Me río por no llorar", decía Laura Matamoros irónicamente. Por su parte, Kiko Jiménez subrayaba que esas cosas se hablan en el momento, algo que Laura refrendó: "La verdad que sí que deberíamos de haberlo hecho en el momento". Kiko apuntaba que le parecía "falso" quejarse por eso y luego "no decirlo a la cara". Esto ocasionó que la bola se fuese haciendo cada vez más grande entre el novio de Sofía Suescun y Laura Matamoros, que se reía falsamente: "¿Ves como juegas por detrás y eres muy ruin? Tienes la boca muy larga".