El alarmante mensaje a Isabel Pantoja tras salir a la luz el diagnóstico: "Cáncer galopante"

Tras más de dos semanas ingresado en una clínica de Málaga por un agravamiento en su delicado estado de salud, Julián Muñoz recibía el alta hospitalaria el pasado 25 de marzo para continuar con su tratamiento médico en la casa de su hija Eloísa rodeado de toda su familia.

A pesar de la discreción con la que el exalcalde de Marbella ha elegido llevar su enfermedad, su entorno reconocía que su estado era "grave" e "irreversible", y diferentes colaboradores de televisión apuntaban a que el tratamiento que estaría siguiendo sería paliativo, por lo que la preocupación en torno a su salud sería máxima.

Y aunque hasta ahora había evitado dejarse ver, Julián ha reaparecido públicamente y como han publicado varios medios de comunicación, ha salido a dar un paseo por los alrededores de su domicilio junto a su nieta y el novio de ésta, y a tomar el aperitivo con Fernando, pareja de su exmujer Mayte Zalvídar, con el que se lleva estupendamente.

Una reaparición impactante, puesto que el ex de Isabel Pantoja, con chándal y una gorra, está mucho más delgado y desmejorado. Sin embargo, no ha perdido su buen humor y después de saludarles con una sonrisa, no dudó en sincerarse con los paparazzi, acabando con las especulaciones sobre su salud: "Tengo un cáncer galopante" ha confesado muy afectado, asegurando que en estos momentos lo único que quiere es estar tranquilo y con su familia.

Emocionada a la hora de hablar del delicado estado de Julián, Mayte Zaldívar no ha querido pronunciarse sobre la enfermedad que ha hecho pública su exmarido, pero sí ha querido destacar su apoyo incondicional y el el de su novio Fernando al expolítico en este durísimo trance: "Estamos todos con él, toda la familia nos llevamos bien y este momento tenemos que estar unidos. Hemos hecho una piña completamente" ha reconocido.

"Ese punto de humanidad"

Una semana después de recibir el alta hospitalaria tras más de 15 días ingresado en una clínica de Málaga, el estado de Julián Muñoz sigue siendo preocupante. A pesar del hermetismo que rodea a su enfermedad, su familia -que no se separa de él en estos durísimos momentos- reconoce que su estado es "grave" e "irreversible", aunque aseguran que está "tranquilo", que "reconoce" a sus seres queridos y que está siguiendo el mismo tratamiento -se habla de paliativo- que seguiría si continuase en el hospital.

Mientras la preocupación por el exalcalde de Marbella es máxima, Isabel Pantoja prefiere mantenerse al margen y, centrada en el concierto que ofrecerá el próximo 13 de abril en el Wizink Center de Madrid, y se ha llegado a especular con que podría solicitar la pensión de viudedad si a Julián se pasase algo por un documento que firmaron ante notario para reconocer que eran pareja de hecho y que ella pudiese visitarle en prisión.

Ante la gravedad del que fuera su pareja, José Manuel Parada -que no mantiene ningún tipo de relación con la tonadillera a pesar de que durante años fueron íntimos amigos- no ha dudado en mandar un mensaje a la viuda de Paquirri: "No sé lo que estará sintiendo Isabel, pero yo creo que tiene que tener ese punto de humanidad. Es un hombre con el que vivió 5 o 6 años y, hombre, saber que está tan mal de salud. Me imagino que le importará" ha comentado, poniendo en duda que por su cabeza pase pedir una pensión de viudedad como se ha dicho.

La relación con Isa P

