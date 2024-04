Esto es a lo que se ha dedicado una de las colaboradoras de Sálvame después de la cancelación: "He tenido que reconducir mi vida".

La cancelación de Sálvame supuso una gran sorpresa tanto a los seguidores del programa como a los colaboradores. El cambio de dirección en Mediaset y la nueva idea que tenían para la cadena supuso que, entre sus planes, no entrase el programa referencia del corazón. Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano pasaron de llenar horas de parrilla televisiva a desaparecer.

Algunos como la propia Lozano o Terelu Campos se cambiaron de cadena a TVE con el programa Mañananeros. Otros como Jorge Javier Vázquez se mantuvieron en Telecinco, apostando por nuevos formatos o quedándose en los que ya había. Y el resto, simplemente desapareció y se dedicó a proyectos personales o a tomarse unos meses de vacaciones.

Esta última opción fue el caso de Kiko Hernández, Kiko Matamoros o María Patiño, que no volvieron a aparecer en televisión y desaparecieron por completo a excepción de las redes. Uno de los casos más llamativos fue el de María Patiño, ya que también presentaba el programa Socialité. Sin embargo, el veto impuesto por la dirección le afectó también a este magazine que tenía y tuvo que dejar Telecinco.

La reflexión de María Patiño

Pasado unos meses desde la cancelación de Sálvame, María Patiño compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que añadía un pie de foto muy revelador. En él confesaba que el trabajo durante mucho tiempo le había absorbido gran parte de sus energías, olvidándose de cuidarse a ella misma. "He tenido que reconducir un poco mi vida y me dedico ahora al auto-amor. A quererme. Me había olvidado de mí porque me había dedicado completamente a esta profesión. Cuando he frenado, me he dado cuenta de que me había olvidado de cuidarme a mí misma", reflexionó la colaboradora.

También ha querido dejar un mensaje a sus seguidores acerca de la salud mental. "Yo tenía adicción al trabajo, pero la he tenido siempre. He tenido miedo a depender de alguien, pero también me ha dado frutos. He sido una privilegiada de este negocio".

Cambiando de tema, Patiño ha dejado un recado a los directivos de Mediaset que propiciaron su salida. Con el paso de los meses, la cosa en vez de calmarse se ha mantenido en tensión. "Lo que llevo mal es el que la cadena donde yo trabajaba, que para mí forma parte de mi vida y de mi pasado, reniegue de su pasado, que es 'Sálvame'. Yo cuando ahora pongo Telecinco y veo que reniegan de esa hemeroteca pienso: 'qué pena'".