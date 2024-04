La guerra entre Laura Matamoros y Sofía Suescun le llega a Kiko Jiménez: "Baja un poquito el tono"

Sofía Suescun dejó a todos sorprendidos con las últimas declaraciones que hizo en redes sociales y en las que opinaba sobre cómo le está yendo el concurso a su pareja, Kiko Jiménez, mostrando su completo apoyo y atacando a algunas de las concursantes que se han visto más polémicas con Kiko. El principal objetivo de la exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano fue Laura Matamoros, con la que su novio llegó a Supervivientes.

La relación entre Kiko y Laura los primeros días era inmejorable, montando una pareja que colaboraba en playa Limbo y que generaron un oasis dentro de las tormentosas relaciones que se vivían en playa Olimpo y playa Condena. Sin embargo, esto solo duró unas pocas semanas y lo que primero eran risas, luego se acabaron convirtiendo en gritos y peleas.

Los primeros rumores llegaron a apuntar, incluso, que podía haber un posible romance entre ambos, algo que se descartó después de empezar las primeras peleas. A toda esta polémica, también se sumó Sofía Suescun, que quiso dar su opinión sobre este tema. En su Instagram publicó un video comentando algunas de las situaciones que han ocurrido en los últimos programas.

"No es porque sea mi novio… pero es que… está haciendo un concurso impoluto", empezó diciendo la exconcursante. "Han estado sin fuego, sin comida, con temporales, y siempre afrontándolo todo con la positividad que le caracteriza. Y lo gran pescador que está siendo, ¡además de generoso!", continuó señalando Suescun sobre el concurso de su novio.

Como no podía ser de otra forma, Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun y principal defensora de Kiko Jiménez en los debates también dejó una frase muy reveladora en apoyo a su yerno. "Yo soy él y, a partir de ahora y viendo a sus compañeros, no les regalo ni un pez", afirmó, añadiendo: "Quisieron hacer un vídeo dejando a Kiko de egoísta y salieron malparados. Concursantes de Playa Limbo: si os entran las prisas por hacer un vídeo, utilizad un poquito la cabeza".

La pelea entre Laura y Kiko

Estas acusaciones hechas por Sofía y Maite parece que han llegado a Honduras, ya que en la última reunión entre los concursantes volvieron a saltar chispas. La pelea llegó después de que saliese la conversación acerca de la comida y la pesca. "Ha sido deciros lo del pescado y habéis reventado", señaló Kiko en un primer momento, acusando a una Laura que no tardó en contestar. "Reventado, que te comas todos los peces. Que pesques todos los peces que hay y te los comas".

"Cuando se os toca el comer... como habéis saltado", volvió a pinchar Kiko que, en esta ocasión fue contestado por Kike Calleja. "Si el que saltas eres tú". Jiménez hizo poco caso a esta respuesta y volvió a cargar contra Matamoros. "Baja un poquito el tono que tienes, que sienta mal ya". Un comentario fuera de lugar que no sentó nada bien a la concursante.

"No me vas a decir lo que tienes que hacer, hablo como me salga de las narices que para eso soy líder", respondió por última vez Matamoros antes de que la conversación fuese cortada por el resto de sus compañeros, que querían seguir centrados en las pruebas y en intentar conseguir el máximo de las recompensas.