Sale a la luz la conversación que mantuvo Alejandra Rubio con el hijo de Carmen Borrego: "No es mi forma de ser ni de actuar"

La separación de José María Almoguera y Paloma Olmedo ha salpicado a toda la familia Campos. Desde Carmen Borrego, principal objetivo de la expareja y a la que acusan de ser una de las grandes causa de la separación, hasta a Alejandra Rubio, la primera en salir en televisión a defender a su tía. El clan Campos lleva meses siendo noticia por diversos motivos, pero si en algo destaca era por la unión que mantenía.

Ahora todo ha explotado por dentro y es la propia familia la que está dividida por la exclusiva del divorcio. En cada programa del corazón es el tema principal y en 'Así es la vida' no iba a ser menos, ya que se encuentra Alejandra Rubio entre el equipo de colaboradores. Precisamente, fue en uno de los últimos programas en donde se vivió un tenso enfrentamiento a raíz de este tema.

Alejandra Rubio tuvo sus más y sus menos con Antonio Montero en el plató de Así es la vida en donde ambos son colaboradores. La joven de la familia Campos zanjó el tema señalando que no quería saber nada más sobre la exclusiva de José María y Paloma ni iba a comentar nada. No obstante, añadió un dato que sorprendió a todos y es que Alejandra había hablado por el teléfono con su primo.

Una conversación escueta y de la que tampoco ha querido decir mucho. "Para mí se queda", fue la respuesta de la joven cuando le preguntaron sobre lo que había dicho José María. La insistencia de sus compañeros solo sacó de respuesta lo que opinaba la propia Alejandra de los mensajes que había leído. "No tengo que entender nada y menos esto, creo que esto no lo entiende nadie y él lo sabe, está muy clara mi posición".

Alejandra Rubio quiso añadir más datos sobre esa conversación, pero sin llegar a desvelar el contenido de los mensajes. "Lo he dejado clarísimo, lo que pienso, yo no lo haría, no lo comparto, no es mi forma de ser ni de actuar", afirmó, añadiendo con seriedad que: "No me parece bien y ya está. No hay más que eso".

El tema se quedó ahí, pero esta conversación entre dos miembros de la familia que están separados por la situación se presenta como un posible acercamiento de las partes. Aunque de cara a los medios parece que la situación está más tensa que nunca.