Un concursante de Supervivientes se introduce una esfera de silicona flexible y blanda en el estómago: "No tiene que ser ni sano"

Alejandro Nieto se ha colocado un balón gástrico tras su aumento de peso. Hace unos días, el ganador de 'Supervivientes' se sinceraba sobre su cambio físico y el problema de salud por el que ha experimentado este cambio físico. Sin embargo, tras su proceso médico, el novio de Tania Medina, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha recibido una oleada de críticas.

El ganador de la edición de 2022 y su novia fueron concursantes del reality y su participación no estuvo exenta de polémicas.

Los 'prontos' de Alejandro sorprendieron a audiencia y colaboradores. Enfados muy salidos de tono que mostraban el lado más agresivo del concursante. Sin embargo, Alejandro también demostró un lado tierno, leal y trabajador. Una receta que , sin duda, le valió para alzarse con la victoria del famoso reality de Telecinco y lograr el premio de 200.000 euros.

A partir de ese momento, la pareja ha vivido junta en Cádiz, de donde es Alejandro y Tania ha continuado con su exitosa carrera de modelo, que parece que va viento en popa y en continuo ascenso.

Alejandro Nieto ha estallado tras las críticas que ha recibido por su físico. Tras dejarse ver en bañador y con ropa ceñida en su viaje a Tailandia, el ganador de 'Supervivientes' ha estado recibiendo durísimos comentarios por su cuerpo y su "bajo tono muscular". Ahora, el novio de Tania Medina ha querido explicar el problema de salud por el que ha aumentado de peso en las últimas semanas. Su cambio físico nada tiene que ver con un cambio en sus rutinas ni con una mala alimentación. Es más, hace algunos meses Alejandro Nieto se puso muy en serio con el tema de la dieta y el deporte. En ese momento, su intención era recuperar su figura y volver a incorporar el ejercicio en su día a día de la mano de su entrenador personal. Y es que el que fuera Míster es consciente de que su peso ha estado fluctuando en los últimos años. Antes, incluso, de su paso por 'Supervivientes' en 2022.

Aunque no quería entrar en muchos detalles sobre el problema de salud que le han diagnosticado, a Alejandro Nieto no le ha quedado más remedio que explicarlo con la intención de zanjar las críticas. "Para los que no lo sepáis, hace un mes me hice una analítica y me ha salido que tengo un poco de tiroides", ha revelado el que fuera también concursante de 'GH VIP' y de 'La isla de las tentaciones'.

Su decisión

Han sido muchos los que no han entendido que el andaluz haya decidido colocarse este globo intragástrico para perder peso en lugar de intentar la vía del deporte y una dieta equilibrada. Es más, la publicación de Alejandro Nieto explicando por qué se ha colocado un balón gástrico ha despertado el enfado entre sus seguidores. "Necesito cambiar hábitos y sentirme bien conmigo mismo. Para ello, comienzo este programa que consiste en tragarme una cápsula (unida a un cable) con la ayuda del doctor", explica el influencer en este vídeo explicativo que tan criticado ha sido por parte de sus 'followers', que no comparten su decisión y ya le advierten de los efectos secundarios de este tratamiento.

"Realizan una radiografía para comprobar que la cápsula está en el estómago. A continuación, proceden a llenar la cápsula convirtiéndola en un balón. Después realizan una segunda radiografía para comprobar que el balón está correctamente inflado. Todo, en cuestión de minutos. Sin cirugía, sin anestesia y sin endoscopia", asegura el ganador de 'Supervivientes 2023', que se ha marcado como objetivo perder entre 15 y 20 kilos.

¿Qué es un balón gástrico?

El balón gástrico, también denominado como balón intragástrico, es una esfera de silicona flexible y blanda, que se introduce en el estómago del paciente, mediante una endoscopia, con el fin de conseguir la reducción de peso en personas con obesidad mórbida.