Lluvia de críticas a este concursante de Supervivientes por su último retoque: "Qué decepción"

Muchos de los rostros del universo Mediaset han pasado por quirófano. Todas las intervenciones y retoques a los que se someten son compartidos a través de redes sociales y muchos acaban cuestionados por sus seguidores o detractores.

Es el caso de Alejandro nieto, conocido por su paso por La isla de las tentaciones y por haber sido el ganador de Supervivientes en la recordada edición en la que participó Anabel Pantoja.

El novio de Tania Medina ha contado en Tik Tok que piensa someterse a una intervención para poner solución a los kilos que ha cogido. Un balón gástrico es el método que el míster va a emplear para deshacerse de uno de los principales complejos.

Sin embargo, muchos han sido los que han arremetido contra el influencer, achacando su decisión a su inconstancia con un estilo de vida saludable.

"Qué decepción"

Han sido muchos los que no han entendido que el andaluz haya decidido colocarse este globo intragástrico para perder peso en lugar de intentar la vía del deporte y una dieta equilibrada. Es más, la publicación de Alejandro Nieto explicando por qué se ha colocado un balón gástrico ha despertado el enfado entre sus seguidores.

"Necesito cambiar hábitos y sentirme bien conmigo mismo. Para ello, comienzo este programa que consiste en tragarme una cápsula (unida a un cable) con la ayuda del doctor", explica el influencer en este vídeo explicativo que tan criticado ha sido por parte de sus 'followers', que no comparten su decisión y ya le advierten de los efectos secundarios de este tratamiento.

"Realizan una radiografía para comprobar que la cápsula está en el estómago. A continuación, proceden a llenar la cápsula convirtiéndola en un balón. Después realizan una segunda radiografía para comprobar que el balón está correctamente inflado. Todo, en cuestión de minutos. Sin cirugía, sin anestesia y sin endoscopia", asegura el ganador de 'Supervivientes 2023', que se ha marcado como objetivo perder entre 15 y 20 kilos.

Lluvia de críticas

Ahora, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' espera recuperar su peso saludable al haberse colocado este balón gástrico. "Estoy preparado para comenzar esta nueva aventura", comenta animado el joven. Sin embargo, sus seguidores parecen dispuestos a aguarle la fiesta con las críticas que le han dedicado en la publicación:

"Qué poco constante eres... Desde que sales en la tele, siempre has tenido problemas de peso. Te falta disciplina", "come menos y haz más ejercicio", "comiendo sano y haciendo deporte habría sido suficiente, eres muy joven", "lo de cuidarnos lo dejamos para otro día, ¿no?", "qué decepción... deberías promocionar hábitos saludables, no estos métodos", le comentan.