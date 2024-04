Makoke rompe si silencio sobre el repentino abandono de su enemiga en Supervivientes: "Un poco preocupada"

Menuda se lió en el plató de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, entre Makoke y su examiga Lorena Morlote tras escuchar las explicaciones de esta última: "Me vais a vetar".

Y es que, aunque las dos se saludaron con dos besos cuando Morlote entró en el plató, lo cierto es que la exmujer de Kiko Matamoros quiso que su examiga se explicase por todo lo que había dicho durante su estancia en Honduras. "Estoy para hablar las cosas. En la vida lo más importante es hablar las cosas", dijo Morlote, antes de ver un vídeo sobre su participación en el reality.

Fue entonces cuando Makoke entró a saco y aseguró que lo que más le molestó fue "que te diga Laura 'Makoke no es tu amiga' y te quedes callada, ¿cuántas veces te has dado golpes en el pecho diciendo que como me ha ayudado Makoke no me ha ayudado nadie?". Por su parte, Morlote explicó que "yo no le he dicho que tú no eres mi amiga, lo ha dicho Laura (…) Ha habido muchísimos momentos que te he defendido y se lo he dicho a Laura". Sin embargo, Makoke afirmó: "No se ha visto. Lo que he visto es reírte de que si 'Makoke a la calle’, con que si me vais a vetar… Yo encantada de seas amiga de Laura, pero no participes en las burlas que me han hecho".

Adiós a Lorena Morlote

En la última gala no coincidieron y Makoke se muestra inquieta ante los motivos de la ausencia de Lorena.

"Yo iba un poco nerviosa y tengo que ser sincera, cuando me dijeron que no venía, casi que me alegré", comentaba Makoke en 'Así es la vida'. Sin embargo, poco después le comentaron que su examiga se ausentaba porque se encontraba mal y eso le hizo pensar: "Tampoco me hace gracia, yo no le deseo el mal a nadie, no sé lo que le habrá pasado ni nada, pero espero que se encuentre bien". Para ella "no es agradable" ni un "plato de gusto" estar con ella después de lo que ha pasado en el reality, pero su ausencia la dejó "un poco preocupada".

Y es que su intención es que, a pesar de que se hayan distanciado por lo que ha pasado en el concurso, puedan coincidir en plató y trabajar juntas sin problema. La periodista Almudena del Pozo comentaba entonces que Lorena estaba "especialmente mal" y que por eso se sentía "incapaz" de asistir a la gala. Pero hay más y es que Lorena estaría "afectada" por la polémica con Makoke y estaría a punto de dar un paso atrás: "Está casi arrepentida".