Tamara Gorro habla de la adopción de su tercer hijo: "Esa espinita en el corazón"

Tamara Gorro siempre habló abiertamente de su deseo de convertirse en madre. Tras varios intentos por quedarse embarazada sin éxito, la tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa cumplía su sueño a través de un vientre de alquiler.

Alos más tarde, lograba ser madre de manera biológica junto a su exmarido Ezequiel Garay. Sin embargo, la influencer seguía manifestando su deseo de ampliar la familia, llegando incluso a plantearse la maternidad en solitario recurriendo a la adopción.

Un tedioso proceso del que parece haber desistido y sobre el que ha hablado con sus seguidores en Instagram.

Proceso de adopción

En 2010, dos años después de haber saltado a la fama gracias a su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', Tamara Gorro comenzó una relación con Ezequiel Garay. De ella nacieron los dos hijos de la pareja, Shaila y Antonio. La influencer ha sido muy clara en todo este tiempo al respecto de los problemas que experimentó al intentar ser madre. Su primogénita, de hecho, fue concebida mediante gestación subrogada debido a dichas complicaciones, aunque la pareja sí podría tener a su benjamín de forma biológica un par de años después. En 2018, dio a conocer que había iniciado un proceso de adopción de cara a una tercera maternidad. Ahora se ha sincerado al respecto de si lo intentará en solitario.

"¿Has desistido en la idea que tenías de adoptar?", ha querido saber uno de sus followers. Tamara ha explicado en detalle por qué ha tomado la decisión de no seguir adelante con ese deseo y dar un hermanito o hermanita a Shaila y Antonio. "Por desgracia sí... siempre tendré esa espinita en el corazón", ha reconocido la madrileña. Además, se ha sincerado respecto de los motivos por los que ha desistido de la idea.

Según sus palabras, los impedimentos del proceso han sido clave en la decisión. "No lo facilitan absolutamente nada. Ya lo viví". Al mismo tiempo, ha valorado cómo hubiese sido afrontar una nueva maternidad en solitario, toda vez que a finales de 2022 se confirmó su separación definitiva de Garay, con quien sigue teniendo una relación estrecha. "Ahora lo tendría que tener sola, y no me importaría nada, pero creo que sería mucho más inviable a la hora de poner obstáculos", admite.