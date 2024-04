Carmen Borrego abandona Telecinco: las palabras de Kike Calleja que ha provocado su salida

Momentos difíciles para Carmen Borrego y su familia. La colaboradora televisiva salió de Supervivientes tras un cuadro de ansiedad que limitó su participación y le obligó a volver a España. Aquí se encontró con un panorama difícil de afrontar que le ha metido directamente en la polémica: la separación de su hijo.

No es la única concursante que ha recibido la noticia nada más llegar a España. Kike Calleja acaba de aterrizar en los platós desde Honduras y ya ha recibido el primer impacto.

Aquí también ha sido consciente de la oleada de críticas que han caído sobre Carmen Borrego acerca del divorcio de su hijo y o quiso perder la oportunidad de darle todos los ánimos a su amiga: "Lo siento por ti porque no te lo mereces (...) Que te critiquen sabiendo todo lo que has hecho por ellos, me parece muy injusto".

Borrego, superada

Tras este comentario halagador, Carmen Borrego sorprendió a los compañeros y a la audiencia abandonando el plató por no poder aguantar la situación a la que acababa de enfrentarse. Y es que no están siendo días nada agradables de digerir para una Borrego cuya nuera ha acusado de su situación familia.

Ya en España Carmen se enteró de que Paola Olmedo y su hijo habían concedido una entrevista donde arremetían contra ella y la hacían responsable del acoso que había sufrido la madre de su nieto. Ya después de esto ella tuvo que abandonar el plató, aunque el micrófono siguió captando parte de una conversación privada entre las hermanas y que anoche vio la luz en la gala presentada por Sandra Barneda.