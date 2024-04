El paso de Bruno Vila por Bailando con las Estrellas llega a su final: "Ayer grabamos nuestros últimos..."

Tic, tac. El reloj gira a la inversa en el cronómetro de Bruno Vila, que ultima estas últimas horas para preparar su espectacular coreografía para la gran final de 'Bailando con las Estrellas'. A pesar de tener al jurado en contra, el participante ha conseguido lo más importante: ganarse el favor del público para acumular los votos suficientes que le colaran entre los cuatro finalistas del concurso de baile.

A pesar de que su paso por Reacción en Cadena sea indefinido, no lo es en Bailando con las Estrellas, donde si bien su duración siempre ha sido incierta, ahora sí que ve un final anunciado del que podrá salir (o no) victorioso. De momento, tanto Vila como su compañera de baile, Marta Blanco, saborean las mieles del éxito hasta ahora cosechado y comparten su última coreografía antes de salir de dudas.

Estos días saben todavía a despedida. "Ayer grabamos nuestros últimos totales. Todo para poder acercaros todas nuestras inquietudes, emociones y sensaciones de lo que está siendo esta locura", compartía a través de sus redes sociales Blanco. En esta publicación quiso expresar que su satisfacción: "Estamos muy muy contentos y felices de ser uno de los cuatro finalistas . Y es un orgullo para nosotros poder formar parte de todo este proceso. De dar visibilidad al baile y de fomentar los valores que hay en él".

Ejemplo a seguir

Si algo ha sido Bruno en esta edición ha sido el ejemplo de atrevimiento. El concursante llegó al programa sin saber bailar y, tal y como ha reiterado en varias ocasiones, sigue sin saber hacerlo, pero esto no quita que lo intente y se haya convertido en un ejemplo para parte de la audiencia.

"Ojalá podamos ser el referente de gente que no se atreve, que no se ve capaz o que hay algo que le cuesta. Rendirse ante las adversidades y las críticas, no es una opción. Os abrazo mucho a todos y os espero impaciente".