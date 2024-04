Patricia Pardo se planta en su programa con unas rotundas declaraciones: "Respeto por los periodistas".

Los primeros días del juicio a Daniel Sancho están dando de que hablar con las diferentes declaraciones de los implicados en el caso. Sin embargo, una de las noticias más sorprendentes no ha surgido de los tribunales de Tailandia ni del acusado, sino de su padre, Rodolfo Sancho. Y es que HBO Max está preparando un documental sobre el caso en el que el padre va a participar.

Una decisión muy criticada y de la que ya se han visto algunos avances de sus declaraciones. Por el momento, la fecha de estreno se ha retrasado, pero se espera que salga a la luz en los próximos días. Los medios se han hecho eco de esta noticia y algunos se han mostrado críticos con la decisión de Rodolfo Sancho. En 'Vamos a ver' han querido dar explicación a esta rara decisión del padre de Daniel Sancho.

"Lo ha hecho para cubrir la necesidad económica que tiene un padre para salvar la vida de su hijo. Tailandia es un pozo sin fondo. Hay que pagar no solo la comida de Daniel, también traductores, legalizaciones, viajes, asistentes, alojamientos…", ha señalado la abogada Carmen Balfagón. Ante estas suposiciones, Patricia Pardo ha querido dar su punto de vista de lo que le parece una decisión contradictoria.

"A mi juicio es un compendio de frases estoicas y una demostración dialéctica de entereza, de serenidad y de autocontrol que luego no lleva a la práctica. Si eres coherente tienes que mantener respeto por los periodistas. Yo no sé si esta estrategia le va a surtir efecto", ha confesado la periodista, que después se ha desahogado con un, "basta ya" muy revelador.

Y es que no ha sido la única que ha visto esta maniobra un tanto extraña. Joaquín Prat, también presentador del programa, ha ido más allá, pidiendo respeto por la víctima. "Yo empatizo con Rodolfo porque haría lo mismo para buscar financiación para pagar lo que sea necesario. Ahora bien, referirse a la única víctima como ‘el fallecido’ o ‘el tipo este’, lo siento mucho, pero yo con eso no comulgo".

En muchas de las apariciones de Rodolfo Sancho se le ha visto acompañado por una cámara de HBO Max para el documental, algo que ha chocado a la prensa con la que el padre del acusado no ha tenido muy buena relación. "No entiendo por qué Rodolfo dice eso de ‘no vayamos a tener un problema’ y tiene esa actitud tan beligerante con la prensa. Es que no lo puedo entender".

Sin embargo, Joaquín Prat ha querido dar un voto de confianza a Rodolfo, teniendo un poco de empatía con él. "Es normal que este hombre intente encontrar una fuente de financiación para todo lo que le va a costar el proceso en el que su hijo se juega la pena de muerte", ha señalado el presentador, que también ha avisado. "Se va a tener que acostumbrar a este asunto", refiriéndose a la prensa.