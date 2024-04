La primera reacción de David Broncano tras su fichaje por TVE: "Justo hoy..."

El culebrón de estos últimos meses en el ámbito televisivo está siendo el posible fichaje de David Broncano por TVE. El presentador y cómico andaluz es uno de los rostros más conocidos actualmente, siendo artífice del exitoso programa La Resistencia, emitido de lunes a jueves en Movistar Plus+. El programa de entrevistas compite por horario con El Hormiguero, aunque al tratarse de contenido de pago, las cifras no son comparables.

Parecía que el balón estaba en el tejado de Broncano, con una oferta firme y suculenta por parte de la cadena pública. Sin embargo, a los pocos días se torció todo. RTVE anunció una serie de despidos así como ha salido a la luz que las posibles negociaciones que se estaban llevando y la posterior retirada de la oferta. Por lo que parecía que el fichaje de Broncano por la cadena pública tendría que esperar.

Cuando se veía que la historia se iba a alargar durante varias semanas, ha terminado por resolverse a los pocos días. Con la presidenta y su voto doble fuera de juego, la votación ha salido favorable al fichaje de Broncano. Los números apuntan a un contrato de dos años por 28 millones de euros, con la posibilidad de cancelar el programa después de la primera temporada si las cifras de audiencia no son las acordadas en el contrato.

La reacción de Broncano

El miércoles por la noche todas las miradas estaban puestas en La Resistencia y en lo que podía señalar Broncano sobre las noticias que salieron ese día. El presentador, acostumbrado a hablar de todo con cierta naturaleza, en esta ocasión estuvo más discreto, dejando caer el tema en un par de ocasiones, pero sin llegar a mencionarlo de forma directa.

En el programa del miércoles estaban como invitados Adriana Torrebejano y Carlos Areces además de que entró de sorpresa Ernesto Sevilla, uno de los colaboradores habituales del programa. Precisamente, en esta primera entrevista, Broncano ya dejó pistas de que algo había estado haciendo ese día. Ante la entrada de Ernesto Sevilla en el plató, Broncano reaccionó con sorpresa, ya que no se lo esperaba.

Fue Ricardo Castella el que le recordó que estaba apuntado en la escaleta, algo que Broncano no había podido mirar. "Si, si sabes que muchas veces me lo leo pero es que justo hoy…", señaló el andaluz, señalando de forma velada que había tenido un día muy intenso. Pero no fue la única referencia al programa.

Durante la entrevista a Carlos Areces y Adriana Torrebejano también estuvo cerca de mencionar el acuerdo con RTVE, pero tiró por el lado de la comedia. Adriana mencionó que había estado antes en "otro proyecto que no podía contar", Broncano, jugando con el tema quiso saber más. "¿Es para Antena 3?, ¿para Telecinco?…", las risas del público hicieron alargar la broma, hasta que casi dice lo que todo el mundo estaba esperando. "¿Es para te-le-vi-sión… Canaria?".

El susto en el público fue notable pero Broncano no quiso hacer ninguna referencia más a esta situación. Precisamente, hace pocos días dejó claro que no hablaría hasta que estuviese todo claro. "Prefiero no decir nada hasta que me lo cuenten de forma oficial y sepa los detalles".