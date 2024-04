La verdad que esconde la participación de Ángel Cristo en Supervivientes: "Se han empezado a despertar ciertas tramas".

El último concursante en abandonar Supervivientes ya ha llegado a Madrid y al plató de los debates del concurso. Kike Calleja se mostraba contento por su participación y satisfecho por regresar junto a su familia y amigos. El exreportero de Sálvame acudió al plató para contar su experiencia personal y desvelar alguno de los secretos de esta edición.

Si en algo están de acuerdo la mayoría de participantes es en que a casi ninguno parece caerle del todo bien Ángel Cristo Jr. Los que desde un primer momento chocaron con él, véase el caso de Carmen Borrego, intentaron alejarse, mientras que las personas que tenía de aliadas en la isla, como era Arantxa del Sol, ya no mantienen esa estrecha relación.

Precisamente, Kike Ungría ha sacado a la luz los motivos por los que la asturiana se ha ido alejando, poco a poco, del hijo de Bárbara Rey. Unas explicaciones que entendieron gran parte de los colaboradores allí presentes y que explican el cambio de actitud de Arantxa del Sol, la cual ha dado un paso al frente en el programa.

Lo que oculta Ángel Cristo

Kike Calleja desveló algunas de las conversaciones que llevaron a cabo en la isla y por las que las relaciones entre Arantxa y Ángel están rotas. "Me gusta que se están empezando a despertar ciertas tramas allí que no habían explotado. Arantxa se ha jugado mucho por Ángel con el grupo y no sabía las cosas que decía de ella, como que era una petarda o que no hacía nada, o que ojalá se vaya y te quedes tú, con todas las broncas que hemos tenido", explicó el concursante.

También señaló que, pese a lo que se comentó a principio de concurso, que ni Arantxa ni Ángel se conocían, sí que habían mantenido contacto. "Él dijo que había entrado sin tener vínculo con ella, pero me dijo que Finito había hablado con él por teléfono antes del concurso, está Javier Ungría de testigo, y está sacando muchas cosas para desestabilizarla", afirmó el exconcursante.

Ni Arantxa ni Ángel se encuentran entre los nominados para abandonar próximamente el concurso, por lo que se espera que sigan interaccionando entre ellos y viendo si la relación vuelve como al principio o, por el contrario, si se rompe del todo.