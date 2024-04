El macabro hallazgo de la exmujer de Matamoros: "Han encontrado un cadáver"

Tras su ruptura con Marta Riumbau poco se ha vuelto a saber de la vida sentimental de Diego Matamoros. Lo que pocos recordarán es que estuvo casado con Estela Grande, modelo, influencer y exconcursante de GH VIP.

La modelo es muy activa en sus redes sociales en las que comparte con sus cientos de miles de seguidores su día a día, los eventos a los que acude, su rutina de belleza y ejercicio... lo que no esperaban sus followers era encontrarse con un cadáver en los stories de la modelo. Y es que la joven está reformando su casa y ha dado con un macabro hallazgo, el de unos huesos y pertenencias de un perro que ha impactado a la exmujer de Diego Matamoros.

Macabro hallazgo

Estela Grande ha encontrado un cadáver enterrado en el jardín de su casa. La modelo está haciendo obras en el patio la vivienda a la que se ha mudado recientemente junto a su pareja, el futbolista Juan Iglesias. Tal es el shock de la exconcursante de 'GH VIP', que ha pedido ayuda a sus seguidores para saber qué hacer en una situación así de delicada.

La que fuera mujer de Diego Matamoros se ha quedado ojiplática cuando los obreros encargados de la reforma en su casa le han dado la noticia: había un cadáver enterrado en el patio de su casa. Estela Grande lo ha visto con sus propios ojos. Se tratan de los restos de un perro.

Todo apunta a que el propietario anterior enterró a su mascota en el jardín de la vivienda en un acto de amor. Ahora, la modelo no sabe qué hacer y ha pedido consejo. Así se lo ha explicado a sus fans: "Estoy de obras en el jardín y que están cavando. Bueno, pues se han encontrado un cadáver. Los huesos de un perrito".

"Están todos los huesos del perrito; su collar, su ropita, está envuelto. No sé cómo gestionar esto. Estoy en shock, la verdad. No sé qué hacer. Me da mucha pena. Encontrarte eso... uf, ojo. ¿Qué puedo hacer?", se ha preguntado a través de las historias de su Instagram.

La modelo lo que cree es que el anterior dueño querría tenerlo en su jardín tras la pérdida. "Yo tengo que respetar la memoria de ese perrito. Creo que lo voy a volver a enterrar, lo que no sé es dónde... ¿Qué haríais vosotros? Yo creo que enterrarlo otra vez", ha reflexionado en sus redes.