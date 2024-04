Preocupación por el estado de salud de Lorena Morlote: derrame cerebral

Supervivientes sigue al rojo vivo. En una edición marcada por los abandonos por problemas de salud de Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego, se sumaba la llegada de la polémica Marieta de La isla de las tentaciones.

Pero no solo hay emoción en Honduras, muchos de los expulsados ya han ajustado cuentas en plató como Lorena Morlote que ha tenido que verse las caras con su examiga Makoke tras su polémica unión con Laura Matamoros, archienemiga declarada de la exmujer de Kiko Matamoros.

Carmen Borrego es otra de las que ha tenido que pasar su particular viacrucis al descubrir que su hijo se iba a divorciar y que además había concedido junto a si todavía mujer una incendiaria entrevista en la que la colaboradora no salía bien parada.

Pero si en estas galas se ha notado una evidente ausencia es la de Lorena Morlote. Desde que la peluquera abandonara el reality no se ha dejado ver en ninguna de las galas de Supervivientes, cosa que ha llamado la atención de los protagonistas de esta edición. Sin embargo, todo tiene una explicación que la estilista no ha dudado en ofrecer a través de su Instagram.

Sonada ausencia

Lorena Morlote no ha acudido a ninguna gala ni programa de 'Supervivientes 2024' desde que fue expulsada por la audiencia. Iba a hacerlo el pasado martes en 'Tierra de Nadie', donde se hubiera encontrado con Makoke, pero alegó encontrarse mal debido a un problema de salud. Algunos colaboradores pusieron en duda a 'la peluquera de los famosos' y especularon con que en realidad fuera una excusa para no encontrarse con su examiga; incluso, Alessandro Lequio le pidió desde el plató de 'Vamos a ver' que emitiera un comunicado contando qué le ocurre.

La estilista le ha hecho caso al ex de Ana Obregón y ha compartido un comunicado a través de sus stories de Instagram para revelar su diagnóstico médico: "Quiero comunicar que mi estado de salud es bueno. Únicamente aclarar que el martes por la tarde, debido a tanta saturación de información acerca de mis negocios, la familia, etc. y después de haber estado un mes ausente sufrí agotamiento mental y físico, lo que me obligó a priorizar mi salud antes de desplazarme a televisión y tener que acabar quizás en un hospital como ya me ocurrió hace nueve años cuando conseguí ganar la batalla a un derrame cerebral".

Además, en su comunicado, Lorena Morlote ha subrayado que no se trata de ningún tipo de excusa para no acudir a plató, pues se siente muy agradecida y satisfecha con su experiencia en 'Supervivientes' y no tiene problema en dar la cara en futuros programas para contestar a sus críticos: "Estaré muy feliz de sentarme en el sitio que tengo que estar, afrontando cada caso que salga, sea bueno o malo, y dando la cara siempre. Ya sabía que cuando entras a un reality tienes que estar preparada para todo, incluso para rebatir a la gente que sale hablando mal por los motivos que sean".