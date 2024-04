Escándalo en Supervivientes por la declaraciones de Maite Galdeano sobre su yerno: "Sueñe con Laura haciendo cosas íntimas"

En una de las ediciones más reñidas de 'Supervivientes', Laura Matamoros se ha convertido en la última expulsada definitiva de este concurso tras enfrentarse a su compañera Arantxa del Sol y no lograr el favor del público después de muchas semanas disfrutando de esta nueva experiencia.

Feliz de poder volver a España donde le esperan sus hijos, Laura confesaba que estaba deseando de reencontrarse con sus hijos que son las personas a las que más ha echado de menos. "Feliz de haber vivido esta experiencia que ha sido totalmente difierente a la primera y feliz de ver a mis hijos, qué le vamos a hacer" reconocía Laura tras conocer el veredicto del público.

Sin lugar a dudas, la fuerte impulsividad de Luara en esta nueva visita a los Cayos Cochinos ha hecho que se creen nuevas enemistades y es que su propio defensor en plato reconocía que se ha equivocado en cuanto a su constante recuerdo al pasado se refiere: "Algunas veces tendría que darse un punto en la boca pero ella es así, es impulsiva". Por su parte, también Makoke reconocía que quería ver a Luara fuera del concurso y es que sue continuos ataques han hecho que haya "daños colaterales" en su relación refiriéndose a su hija Anita Matamoros. "Me da pena tener que decir Laura a la calle pero visto lo visto... no la entiendo, hace un mes estaba hablando con ella de muy buen rollo" volvía a explicar Makoke sobre cuál era la relación que tenía con Laura antes del concurso.

Las declaraciones de Maite Galdeano

Kiko Jiménez tiene sueños eróticos en Honduras. La pregunta es, ¿con quién? Tras decirlo en Playa Limbo, Laura Matamoros le preguntaba si no estaría ella en ese sueño involucrada. "Era una fusión de cuerpos. Pero fue fabuloso y romántico", describía el concursante de 'Supervivientes'. Lo que está claro es lo que dice Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun (pareja de Kiko Jiménez): "La isla da para mucho".

No obstante, no piensa que en el sueño de Kiko Jiménez esté Laura Matamoros: "No lo creo de verdad. No creo que sueñe con Laura haciendo cosas íntimas. Creo que habrá soñado con Sofía. Tampoco lo dice... Se está portando como un gran caballero y está nombrando a mi niña a todas horas". Además, Maite Galdeano ha tenido tiempo de contar si Sofía está contenta con el concurso de su chico Kiko hasta el momento. "Está muy contenta. Está feliz y dice que es hasta demasiado bueno. Ha perdonado a Laura, se ha portado súper bien, le ha hecho (Laura a Kiko) muchas 'pirulas'". Sandra Barneda le ha preguntado si Sofía va a ir a verla y de paso estar en el plató de 'Supervivientes', a lo que Maite ha señalado que "por qué no. Ella está encantada de venir. Pero no sé". Y ha añadido que por ella sí: "No se niega a nada".