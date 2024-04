Marta López Álamo desvela el motivo de peso por el que no mantiene relaciones sexuales con Kiko Matamoros: este es el diagnóstico

Marta López Álamo da la sorpresa. La influencer ha acudido de invitada al programa de Jessica Bueno y Luitingo, 'Un cuento imperfecto', y ha desvelado el último diagnóstico médico que ha recibido.

La mujer de Kiko Matamoros se sinceraba con la mediática pareja sobre su vida sexual y, de manera muy coherente, respondió a la cuestión de las relaciones dentro de una pareja: "Depende de la pareja también. Lo hacéis todos los días, o una vez cada dos días, tres veces a la semana o cuatro y de repente nada pues puede ser que algo le pasa a esa persona".

Precisamente esto lo ha vivido ella en sus carnes recientemente. Tal y como ha confesado, Marta López sufrió hace poco un problema médico que le afectó en su vida sexual: "Me diagnosticaron hipotiroidismo hace poco y no me apetecía hacer nada, estaba siempre cansada, y él me respetaba". No es el único momento, sin embargo, en el que han tenido que parar su vida sexual a raíz de un problema de salud: "Cuando Kiko estuvo ingresado, que tenía la vía puesta, pues no".

La relación con Matamoros

Marta López ha aprovechado este espacio para hablar sin pelos en la lengua de su relación con Matamoros y de cómo han vivido las críticas: "Yo dio la casualidad que me enamoré de una persona que trabajaba en la televisión y que me sacaba cuarenta años. Se ven como con la potestad de juzgarte porque eres pública y te dicen que tienes más seguidores porque estás con él, cuando si estuviera con un futbolista seguramente tendría más".

"A mí poco me importaba lo que podría pensar o decir la gente", declaraba contundente la influencer. Tal y como ella aclaró, "qué más le da a la gente cómo vivas tú tu vida. Hay tantas personas en el mundo que no vas a contentar siempre a todos".

Por otro lado, Marta López aclaró que su matrimonio con Kiko es algo que sus padres llevan bien y "lo llevan bien". Por otro lado, la influencer dejó claro que "a mí me ha perjudicado muchísimo" y que no tiene ningún tipo de interés de trabajar en la televisión.