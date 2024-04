La cara oculta de Isabel Pantoja durante su concierto en Madrid: "Amenazó con no salir a cantar"

El concierto que ofreció Isabel Pantoja hace unos días en Madrid fue todo un éxito. Sin embargo, tal y como contaron en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, el recital estuvo a punto de no celebrarse: "Amenazó con no salir a cantar".

Y es que, tal y como contó Antonio Rossi, la tonadillera no quería salir al escenario sin pasar antes por las manos de su peluquero, que no estaba en el Wizink Center. Y a punto estuvieron de cancelar, porque Isabel Pantoja se negó a cantar. Finalmente, consiguió que su peluquero acudiese al recinto. Pero no es la primera vez que se dan estos problemas, según contaron, y es que durante la gira por Latinoamérica también ocurrieron cosas similares que, al final, consiguieron solventarse.

Isabel Pantoja, oriunda de Sevilla, España, ha dejado una huella indeleble en la música española como una de sus figuras más destacadas. Su nacimiento en 1956 marcó el inicio de una vida marcada por la polémica y la popularidad en la escena musical.

Desde temprana edad, Pantoja exhibió un talento innato para la música y la actuación, deleitando a audiencias locales en fiestas y bodas desde los 19 años. Sin embargo, fue su participación en el concurso televisivo "Benidorm '78" lo que verdaderamente catapultó su carrera hacia la fama. Desde entonces, ha lanzado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el globo.

A lo largo de su trayectoria, Pantoja ha sido aclamada por su voz única y su versatilidad para abordar una amplia gama de géneros musicales, desde la copla hasta la balada y el flamenco. Su destreza le ha valido nominaciones a numerosos premios, ganando prestigiosos galardones como el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Controversia

Pero la vida de Pantoja no ha estado exenta de controversia. Más allá de su brillante carrera musical, ha sido objeto de críticas por su ostentoso estilo de vida y se ha visto envuelta en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. No obstante, su determinación y resistencia la han mantenido en pie, perseverando incansablemente en su camino dentro de la industria musical.