Una concursante de La Ruleta de la Suerte hace historia: se lleva el coche y 25.000 euros.

La Ruleta de la Suerte es uno de los programas de la televisión que más años lleva con una emisión ininterrumpida. Desde 2006 el concurso es un fijo en la parrilla de Antena 3 y sus buenos números así lo acreditan. Con Jorge Fernández a los mandos, La Ruleta de la Suerte es el concurso de referencia en los mediodías de lunes a viernes.

Con estos datos sobre la mesa, son miles los concursantes que se han pasado por los atriles para intentar llevarse algo de dinero. Son más de 4.000 los programas que se han emitido de este formato. Una cantidad más que importante y en la que se van conociendo intimidades de Jorge Fernández, presentador del formato, y del resto del equipo de La Ruleta de la Suerte.

El programa ha cumplido esta semana 18 años y con la mayoría de edad han querido rescatar a algunos de los concursantes más míticos que se han enfrentado a la ruleta. Una ocasión de recordar hazañas pasadas y hacer un repaso a los miles de programas que lleva el formato. En un día tan especial, no podía faltar la hazaña de uno de los concursantes.

El propio Jorge Fernández no se lo podía creer cuando vio cómo Lorena, concursante del Atril rojo, se llevaba cerca de 20.000 € en un solo panel. "No me vaciles", contestaba el presentador. Sorprendido por la increíble hazaña de la participante.

Lorena ya había tenido un paso fulgurante por el concurso. En su primera participación fue una de las pocas afortunadas en llevarse el coche, máximo premio al que se puede optar en la prueba final del concurso. En esta ocasión, no consiguió volver a ganar el coche, pero sí que se llevó una cantidad suficiente como para comprarse uno.

En un formato especial, en el que se juntaron a grandes ganadores de otros programas, Lorena se plantó en la final con un bote acumulado de 23.525 €, una cifra espectacular que sí, acertaba el panel final, podía aumentar en buen grado. La concursante no tuvo problemas para superar el último reto y resolvió las tres palabras con mucha facilidad. "Cerilla, fósforo y mechero", fue la solución que le llevó a sumar 2.000 € más y superar la cifra de los 25.000 €.

Dos participaciones de Lorena con las que ha ganado un coche y 25.525 € que por sí solos ya representan uno de los premios más grandes conseguidos por un concursante. Tardaremos tiempo en ver una gesta parecida.