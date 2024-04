Grandes noticias para los pensionistas este 2024: subidón de hasta 3.175,04 euros

Ahora que estamos en plena campaña de declaración de la Renta de 2023, es importante recordar que, con carácter general, están obligados a presentar la declaración todos los contribuyentes que hayan obtenido en 2023 rentas sujetas al impuesto. No obstante, no están obligados a declarar cuando se perciben solo rendimientos del trabajo, con el límite de 22.000 euros y la renta se perciba de un solo pagador o se perciban rendimientos de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y restantes, por orden de cuantía, no superen en conjunto 1.500 euros. El límite es de 15.000 euros cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones: que el rendimiento proceda de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por el segundo y restantes pagadores superen 1.500 euros; que el rendimiento corresponda a pensiones compensatorias; que el pagador no tenga obligación de retener, o que se perciban rendimientos del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

Tampoco se declara cuando se obtienen rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta cuando las percepciones no superen 1.600 euros, o se obtengan rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros. Y, tampoco se presenta declaración cuando solo se obtengan rendimientos íntegros del trabajo, del capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500. En cualquier caso, siempre están obligados a declarar los contribuyentes que han percibido el ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia así como aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

El importe de las pensiones de la Seguridad Social para 2024

Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado, se han revalorizado, con carácter general, un 3,8% durante 2024. Este incremento viene determinado por la variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre de 2023, informan desde la Seguridad Social.

Con esta subida, el aumento de la pensión media de jubilación -de 1.380 euros al mes- es de 734 euros al año (52 euros al mes). En los dos últimos años, la pensión media de jubilación ha subido unos 2.230 euros. La pensión media del sistema, de 1.200 euros, ha aumentado 638 euros al año en este 2024, que suponen 46 euros más al mes.

Esta subida se recoge en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, que regula de forma provisional la revalorización de las pensiones hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024.

Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes con otras pensiones públicas tienen un importe anual de 7.399,00 euros en este 2024. Por su parte, las pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social han fijado su importe anual en 7.182,00 euros. En el caso de superarse dicho límite, el aludido importe se minorará en la cuantía necesaria para no superarlo.

Además, el importe anual de las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de invalidez y jubilación es de 7.250,60 euros. La cuantía anual de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por hijo a cargo con 18 años o más, y un grado de discapacidad mayor del 65 % ha quedado fijada en 5.647,20 euros. Si la discapacidad es mayor o igual al 75 % la cuantía anual es de 8.469,60 euros.

Pensiones máximas y brecha de género

El límite máximo establecido este año para la percepción de las pensiones públicas del sistema de Seguridad Social y clases pasivas es de 3.175,04 euros mensuales o 44.450,56 euros anuales.