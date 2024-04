Adiós a Erundino de El Cazador: Borjamina, de los Mozos de Arousa, arrasa en el concurso de TVE

Los Mozos de Arousa ya se han convertido en parte de la historia de 'Reacción en cadena'. El equipo formado por Raúl, Borjamina y Bruno han roto el récord de permanencia en el programa presentado por Ion Aramendi en Telecinco

Sorpresas como Mozos de Arousa

Reacción en cadena’ empezaba de una manera muy especial cuando Ion Aramendi anunciaba el cumpleaños de uno de los integrantes de los ‘Mozos de Arousa’, el de Borjamina.

El presentador se acercaba al concursante y le preguntaba cuántos años cumplía y Borjamina, entre risas, respondía: ‘’31, pero no lo digas muy alto’’, desvelaba mientras se fundía en un abrazo con Ion.

Poco después el presentador anunciaba una sorpresa muy especial para el cumpleañero: ‘’Es tu cumpleaños, es una tarde muy especial y tenemos este regalo para ti’’, le decía a Borjamina mientras daba paso a un vídeo muy especial.

En el vídeo, un amigo de Borjamina al que no ve desde ‘’hace mucho’’, le felicitaba el cumpleaños y el concursante no podía evitar emocionarse: ‘’Hace un montón que no lo veo, no me liberáis aquí, me pide que vaya a Málaga y no hay forma, se lo agradezco mucho’’.

‘’Mucha gracias por esta sorpresa y ahora digo delante de toda España que muy pronto bajo a Málaga y nos vemos’’, le mandaba un mensaje Borjamina a su gran amigo.

Su paso en El Cazador

Casi tres años antes de su debut en 'Reacción en cadena', los Mozos de Arousa fueron los Lapas en 'Bloqueados por el muro', concurso presentado por Àngel Llàcer en La 1 de TVE en el verano de 2020. Por aquel entonces, Raúl, Borjamina y Bruno formado equipo junto a Pablo, batiendo el récord de permanencia en el formato con 19 programas y 38.000 euros acumulados. 'Reacción en cadena' no ha sido el único programa presentado por Ion Aramendi en el que Borjamina y Raúl han participado. A lo largo del 2021, y de manera individual, los hermanos concursaron en 'El cazador'. Aunque ambos llegaron a 'La caza final', solo el mayor consiguió que Erundino no le cazase tras conseguir 22 casillas de distancia, llevándose un premio de 17.000 euros.