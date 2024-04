Anabel Pantoja muestra cómo es en realidad, sin filtros y aparecen las críticas: "Ni ella ha pedido vuestra opinión, ni sois sus médicos"

No hace falta nada más que abrir las redes (cualquiera de ellas) para ver por las fotografías y vídeos que todo el mundo está en la Feria de Abril de Sevilla. A la única que este año le ha pillado fuera esta fecha y, en concreto, en Los Ángeles, ha sido a Anabel Pantoja. La exconcursante de 'Supervivientes' está disfrutando de un viaje impresionante, pero se ha querido también acordar de su tierra y no ha dudado en rajar del postureo de muchos influencers que están en el ferial por hacerse solo la foto y sumar likes en sus redes. La sobrina de Isabel Pantoja se ha quedado "en shock" al estar lejos de Sevilla estos días, pero al entrar en Instagram ver auténticos reportajes de la Feria de Abril y, todos enseñando lo mismo: "El interés de cierta peña en ir, tener la foto bonita vestida de flamenca y reunir muchos likes e interacción", se ha quejado la influencer.

Para ella, amante de esta fiesta y de su ciudad a la que promociona donde quiera que va, esto le está resultando abrumador y algo de auténtico postureo. El aluvión de rostros conocidos e influencers que se pasean estos días por el Real hispalense es algo que no pasa desapercibido, así como su interés en generar contenido a partir de este evento.

Precisamente al estar fuera estos días, la exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'TardeAR' ve todo esto desde otra perspectiva. Anabel que siempre que puede abandera Sevilla, su ciudad, le resulta triste que tantos rostros conocidos se congreguen allí en busca de fotos para sus redes y de esta forma hacer crecer su agenda de contactos. "Como diría mi Alexsinos, la Feria no es engagement", ha respondido categórica la sobrina de Isabel Pantoja, dejando claro lo que es realmente este evento para los que lo aman, así como a la ciudad de Sevilla. Para Anabel Pantoja los likes, visibilidad y la audiencia son totalmente secundarios si se trata de disfrutar en la Feria de Abril. La influencer aboga por la naturalidad y el no perder el norte por la foto bonita, tal como está viendo de continuo ahora en sus redes.

Su labor de influencer

Eso sí, Anabel Pantoja es toda una influencer que acumula 1,8 millones de seguidores solo en su Instagram. Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra haciendo las Amércias rumbo a Las Vegas pero, en su periplo estadounidense, ha parado en el famoso festival de Coachellla, que tiene lugar en California.

Días antes, colgaba en su Instagram un reel en el que la influencer se muestra tal y cómo es, sin filtros y sin ocultar su cuerpo. "SÍ SOY", ponía en el comentario que acompaña a las imágenes. Un reel que, como es de esperar en redes sociales, ha recibido numerosas críticas y apoyos por parte de los seguidores de Pantoja. "Tened cuidado todas las que criticáis, porque vuestros maridos seguro que no le dicen que no a una tía así, todo no es un físico perfecto chatas". "Es la única influencer que se acepta como es y no usa filtros". "Para todas las que se preocupan por la "salud" de Anabel, ni ella ha pedido vuestra opinión, ni sois sus médicos ni tenéis ni idea que la "Salud" incluye la salud mental y con vuestros comentarios destrozáis la de ella y la de cualquiera a la que le digáis algo de su cuerpo. Evolucionen y maduren un poquito, déjenla vivir y ser feliz. Y a quien no le guste lo que suba que se vaya y cierre al salir"-