Alessandro Lequio estalla y decide no responder más sobre la entrevista a Ana Obregón: "Me siento estúpido"

En los últimos meses, Ana Obregón se ha mantenido al margen de las cámaras, centrada en su nueva maternidad y con el pensamiento siempre puesto en su hijo, Alejandro Lequio, fallecido en mayo del 2020. La actriz no ha querido hacer mucho ruido durante este tiempo después de todo lo que se formó a su alrededor después de que se dio a conocer que iba a ser madre.

El silencio fue precedido de unas imágenes que se hicieron muy virales en las que se le veía abandonar el hospital con su hija en brazos y sentada en una silla de ruedas. Todo lo que vino después fueron rumores, comentarios y especulaciones en los que la actriz no fue partícipe ni ha querido serlo.

El luto que ha mantenido al respecto lo ha compartido desde la lejanía con el que fuese su pareja y padre de Aless. Alessandro Lequio también atravesó momentos de dolor muy intensos, pero ha intentado retomar su vida habitual, participando en diferentes programas de televisión, pero sin entrar a comentar el tema del fallecimiento de su hijo. Esta tranquilidad se ha roto después de que el pasado viernes Ana Obregón diese una entrevista desvelando nuevos detalles de esos años.

Inevitablemente, esta entrevista le ha saltado a Alessandro Lequio, que ha tenido que responder a algunas de las acusaciones de su expareja y matizar lo comentado en la entrevista según su punto de vista. Sin embargo, en el último programa de 'Vamos a ver', el conde llegó a un extremo ante una pregunta de Joaquín Prat en el que se plantó, decidiendo no contestar más.

El enfado de Alessandro Lequio

La entrevista de Ana Obregón dejó muchos titulares sobre el fallecimiento de su hijo, el posterior nacimiento de su hija o sobre la relación que mantenía con Alessandro Lequio durante esos años tan duros. El conde, más reservado por su parte, se ha dedicado a intentar no tratar el tema y contestar al mínimo de preguntas posibles. Sin embargo, eso no le ha evitado tener que vivir momentos de tensión.

"En otras ocasiones, cuando le han preguntado a Ana, ella se ha dirigido incluso a cámara, creo que fue en ‘TardeAR’, y dijo que tu nieta te quería conocer o te estaba esperando para que fueses a conocerla. Ahora, ha contestado de una forma que invita a pensar que ya conoces a tu nieta o a la hija de tu hijo", lanzó en forma de pregunta velada Joaquín Prat, para saber de una vez por todas si Alessandro Lequio había conocido a la hija de Aless.

Sin embargo, este no se lo tomó nada bien, agotado por tener que enfrentar en todo momento las mismas preguntas. "A ver cómo lo digo. Mi sentido del ridículo tiene un límite porque tener que responder una vez más a lo mismo hace que me sienta estúpido. De verdad, me siento estúpido", señalo.

Lejos de dejar las cosas ahí, quiso extender su respuesta de una forma más airada que de costumbre y dejando claro lo que pensaba. "La gente no se da cuenta, pero cuando sufres un gran duelo en la vida, el dolor no desaparece. Aprendes a convivir con ese dolor, pero no desaparece. Por eso, yo, desde el primer día, he dicho que no quiero hablar de nada que tenga que ver con mi hijo y eso voy a hacer. No voy a hablar de nada que tenga que ver con mi hijo, lo siento".

Con el ánimo de no echar más leña al fuego, Joaquín Prat quiso zanjar el tema, justificando la intención de su pregunta. "Pues ya está. Lo que pasa es que como va la madre de tu hijo al programa ‘De Viernes'". "Ya, pero yo no soy responsable de eso, cada uno es responsable de su vida", respondió Lequio zanjando el tema.