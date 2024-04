La hija de Isabel Preysler sorprende con esta inesperada decisión durante su embarazo: su nueva figura

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no hay semana que no tengan que hacer frente a una nueva polémica. Tras meses hablando de rumores de separación, las redes empezaron a arder ante un posible embarazo de la marquesa de Griñón y su marido.

Sin embargo, la hija de Isabel Preysler, tras semanas jugando al despiste, acababa por confesar que no estaba esperando un hijo. Ahora, la colaboradora de El hormiguero ha compartido en la tertulia del programa en la que también participan Luis del Val y su mujer, Nuria Roca, se atrevía a sacar un tema espinoso para su pareja y se atreve incluso a hablar de un posible divorcio del empresario madrileño.

Así, con todas las miradas puestas en la hija de la socialité y el marqués de Griñón, Ana Boyer, hermana de la colaboradora de El Hormiguero, ha conseguido que su embarazo pase desapercibido. De hecho, a pesar de haber estado durante semanas en el reality culinario Bake off, su tripita pasó desapercibida, a pesar de haber superado el primer trimestre de gestación.

Y es que, si algo llama la atención con respecto a sus dos anteriores embarazos es el secretismo con el que parece estar llevando este, ya que no ha trascendido ninguna imagen de la hija de Isabel Preysler luciendo su nueva figura premamá.

Sin imágenes de su figura premamá

Cuando todas las miradas estaban puestas en Tamara Falcó y su posible embarazo, fue Ana Boyer quien daba la sorpresa el pasado mes de enero anunciando que esperaba a su tercer hijo con Fernando Verdasco. Ya entonces, la pareja escogió una imagen muy veraniega para contar que se trataba de otro niño y ni rastro de esa incipiente barriguita a pesar de que ya había traspasado el primer trimestre de gestación.

El embarazo de Ana coincidió con las grabaciones de 'Bake Off: famosos al horno', y ni siquiera entonces fuimos testigos de cómo fue avanzando su embarazo. ¿Qué ocurre? Si lo comparamos con sus otros embarazos, la hija de Isabel Preysler no tenía reparos en presumir de embarazo en los diferentes actos publicitarios o, incluso, a través de su perfil de Instagram. Esta vez ha roto con todo generando un enorme misterio entorno al embarazo con un hermetismo que no ha pasado desapercibido para nadie. A punto de dar a luz, llama la atención que no existe ni una imagen de Ana Boyer luciendo su nueva figura premamá.

La única imagen en la que se deja entrever la barriguita es de hace solo unos días cuando Ana se grabó preparando la maleta del hospital para su bebé. Ataviada con un cómodo estilismo formado por pantalón de chándal rosa y camiseta blanca, ha sido en ese momento la única oportunidad que hemos tenido de verla lucir tripita, pero solo durante unos segundos. Si de algo puede presumir Ana Boyer es que en ninguno de sus embarazos anteriores ganó muchos kilos, lo que le permite volver a su figura habitual en tiempo récord.