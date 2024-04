La inesperada relación entre Carmen Alcayde y Pedro García Aguado por el que le apoya en Supervivientes: "Nuestro"

Pasado ya el ecuador de 'Supervivientes' y con tramas que tienen a la audiencia completamente enganchada, los incondicionales del reality echan de menos 'la magia del amor' que en todas las ediciones nos regalan momentos únicos de la mano de las diferentes parejas que se han fraguado en Honduras. Violena Mangriñán y Fabio Colloricchio, Hugo Sierra e Ivana Icardi, Kiko Rivera y Jessica Bueno, Anabel Pantoja y Yulen Pereira... Idilios que han pasado a la historia del concurso y que por el momento no se han producido este año (ya que Claudia y Mario ya venían juntos de fuera)

Pero eso podría cambiar 'por obra y gracia' de Kiko Jiménez. El novio de Sofía Suescun, que ha revitalizado la convivencia en la isla tras pasar la primera parte del reality en 'Playa Limbo' con Laura Matamoros y los expulsados que han ido desfilando por allí -Rocío Madrid, Lorena Morlote, Kike Calleja, Arantxa del Sol y Blanca Manchón-, está ejerciendo de 'Celestino' y ha revelado dos concursantes que se sentirían atraídos entre sí y podrían protagonizar el primer romance de la edición.

Entre risas y susurros, Kiko ha revelado a Marieta que tiene un admirador, que no es otro que Rubén Torres, que habría aplaudido el físico de su compañera cuando pasó por delante suya mientras hablaba con él y, como no podía ser de otro modo, el de Jaen no ha tardado en contárselo a la de 'La isla de las tentaciones'.

Encantada y con una gran sonrisa, Marieta ha asegurado que a pesar de las duras condiciones del concurso ella no ha perdido la líbido y ha confesado que se siente muy atraída por el bombero: "Ay me has dado una alegría, me habéis levantado el ánimo. Yo estaba muy baja porque a mí no se me ha bajado la líbido y veo a esta gente muy apagada" reconocía, sin descartar que pueda pasar algo entre ella y Torres. "Te lo juro, pero él ha dicho que quiere ir despacio y que no quiere adelantarse a nada" añadía Kiko, sembrando la semilla del que podría ser el primer idilio de 'Supervivientes 2024'.

María González Falcó

El apoyo de Pedro García Aguado

En la noche del pasado domingo en el 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda, se vivieron los "Juegos Olímpicos" de 'Supervivientes 2024'. Los participantes tuvieron que realizar varias pruebas para conseguir suculentas recompensas. Al final de la noche, los ganadores fueron Blanca Manchón y Kiko Jiménez, que pudieron disfrutar de una gran tarta de chocolate.

Sin embargo, el camino no fue nada fácil para conseguir comer el premio. En una de las pruebas que los concursantes tuvieron que jugar, Pedro García Aguado y Kiko Jiménez se enfrentaron en un intenso duelo para conseguir introducir una bola en un cesto que había en la playa. Ambos supervivientes lucharon como pudieron para coger la bola y fue Kiko el que llegó primero a recogerla en el agua. Durante la prueba Pedro intentó arrebatársela sin éxito, ya que Kiko logró, después de un esfuerzo titánico, introducir la bola en el cesto. Aunque Pedro Aguado no ganó la prueba, la periodista Carmen Alcayde ha felicitado al "hermano mayor" por el esfuerzo que tuvo que hacer junto a Kiko Jiménez en el agua. "Grande Pedro sin rendirse contra Kiko", ha escrito Alcayde a través de una historia de Instagram. Carmen Alcayde le ha enviado un mensaje de apoyo a Pedro Aguado, a pesar de que el superviviente no logró superar la prueba de las "Olimpiadas de 'Supervivientes": "Sigues siendo nuestro campeón", ha comentado Carmen.

El cariño que le tiene Carmen Alcayde a Pedro García Aguado vendría desde su participación en 'Gran Hermano VIP 8'. Ambos convivieron en esa casa durante 7 días al principio de la edición. Pedro entró a la casa de Guadalix de la Sierra para cumplir una misión: Ser el concursante infiltrado. Los participantes de la edición tuvieron que descubrir quién era el "topo" y finalmente lo adivinaron. La relación entre Carmen Alcayde y Pedro García Aguado vendría de la amistad que crearon en esos 7 días de concurso. Ahora, la periodista ha mostrado al superviviente todo su apoyo felicitándole en la prueba.