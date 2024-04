La nueva pareja de Suescun mientras Kiko Jiménez está en Supervivientes: "No descarta que vayan a verse"

Supervivientes cada edición prepara nuevas sorpresas para sus flamantes concursantes. Esta vez, es Playa Limbo uno de los secretos mejor guardados del reality. Una localización en la que se esconden Laura Matamoros y Kiko Jiménez y en la que aterrizan todos los concursantes que han sido expulsados del concurso.

Un secreto oculto o no tanto, ya que si algo quedó claro en la gala de ayer fue que algunos concursantes del reality podrían estar al tanto de la existencia de esta isla. Según contó Laura Matamoros, Miri estaría al corriente de playa Limbo gracias a Marieta. La exconcursante de La isla de las tentaciones entraba en sustitución de Zayra Gutiérrez y lo hacía pisando fuerte y ¿desvelando el secreto de playa Limbo?

Pero entre los temas clave de Supervivientes no solo está la existencia de Playa Limbo. La marcha de Laura Matamoros, última expulsada del realiy, dejaban a Kiko Jiménez, primer compañero de aventura hecho un mar de lágrimas.

Sin embargo, la actualidad de los Suescun no solo tiene que ver con el reality de supervivencia. En España, el hermano de la influencer, Cristian Suescun, ha vuelto a ser noticia por su nueva relación. Al parecer, Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, estaría saliendo con el hijo de Mayte Galdeano. Una relación que al parecer no va más allá de un intercambio de mensajes por redes sociales pero que según el hermano de Sofía Suescun, no descarta un encuentro en el futuro.

Nueva pareja sorpresa

Hace escasos días que Jeimy, la exnovia de Carlo Costanzia, confirmaba su relación con Yulen Pereira, aunque él desmintió poco tiempo después que tuvieran algo serio, asegurando que solo se habían visto en algunas ocasiones. ‘Así es la vida’ ha conocido quién es la nueva ilusión de Jeimy después de Yulen, y se trata de Cristian Suescun.

Jeimy, la exnovia de Carlo Costanzia a la que conocimos después del paso del hijo de Mar Flores por ‘¡De viernes!’, confirmaba hace unos días que tenía una relación con Yulen Pereira. Sin embargo, el pasado fin de semana él mismo desmentía esta información e incluso acusaba de haberla filtrado a los medios.

En ‘Así es la vida’ hemos conocido quien es la nueva ilusión de Jeimy, y se trata nada más y nada menos que de Cristian Suescun, con el que hemos hablado y asegura que “han estado intercambiando mensajes por redes sociales y que no descarta para nada que vayan a verse”.