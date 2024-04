Nuevo giro en la vida de Paola Olmedo y el hijo de Carmen Borrego tras perder su casa: "Discusiones gordas"

Carmen Borrego sigue en el candelero. Después de su accidentado paso por Supervivientes, reality que tuvo que abandonar por problemas médicos, la colaboradora aterrizaba en España para hacer frente a la polémica exclusiva que su hijo, José María Almoguera y su nuera, Paola Olmedo, habían concedido y en la que la señalaban como parte responsable de la ruptura de la pareja, que aprovechaba la entrevista para anunciar su ruptura.

Las últimas informaciones apuntaban a que aparte del divorcio, la pareja estaría haciendo frente a una improvisada mudanza, ya que, según contaban las revistas del corazón, Paola Olmedo estaría a punto de perder su casa. Un nuevo revés en la vida de la pareja que ahora suma un nuevo capítulo.

Nuevo giro

Según apuntaba Silvia Taulés en 'TardeAR', Paola Olmedo estaría alejándose de su polémica mediática tras la separación del hijo de Carmen Borrego porque tiene un problema personal muy importante y es que tiene que abandonar su casa. Ahora, la periodista nos cuenta cómo va a solucionar este problema.

Se ha dicho que el motivo de que a Paola no le renovaran el contrato de alquiler es porque los vecinos se habrían quejado de la fuerte presencia de los medios de comunicación en la puerta del edificio. Pero, según ha podido saber Silvia Taulés, la razón es otra: "Parece ser que el propietario le ha dicho que tiene familia que quiere ir a vivir a ese piso. A ella no le convence esa explicación", transmitía.

Sin embargo, lo que parecía preocuparle ya tiene solución: "Ha encontrado piso", decía Silvia Taulés y añadía que la decisión estaría tomada al 99%: "Se lo queda, le gusta".

La situación de la pareja

El hecho de que José María Almoguera y Paola Olmedo anunciaran juntos su separación despertó las dudas. Se dijo que una reconciliación podría estar cerca, pero la colaboradora de 'TardeAR' lo negaba: "Están a la greña". Parece que ambos tienen "discusiones gordas" y que ya han llegado a un acuerdo con respecto a su hijo.

Eso sí, no hay papeles que hagan oficial su situación: "No hay nada firmado". Sin embargo, él quiere recuperarla y ella tiene "claro" que no: "Su madre y su hermana la apoyan 100% para que siga con la separación". De hecho, parece que para ella el problema con Carmen Borrego es "definitivo".

Pero ¿Cómo le ha afectado la entrevista de Bigote Arrocet arremetiendo contra las Campos? Parece que está "bastante contenta" y pensaría que es algo "de justicia".