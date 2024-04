La mujer de Matamoros sorprende con esta desagradable confesión sobre su higiene: "No me limpio"

Marta López Álamo es influencer y, desde el año pasado, la mujer de Kiko Matamoros. Tras años de relación acaparando titulares y sin que nadie apostara en firme por su noviazgo, la pareja pasaba por el altar en 2023 rodeados de familia y amigos.

Pero la influencer también se ha ganado un hueco en las redes sociales como creadora de contenido, además de en las pasarelas. Un escaparate virtual en el que la joven cuenta con una enorme legión de seguidores que están al tanto de todos sus pasos, proyectos y cambios de vida.

Entre los últimos contenidos que la modelo ha subido a sus redes destaca uno de los pasos de su rutina de belleza que, según ha contado, no realiza desde hace un año y que podría poner en cuestión su higiene.

"Excepto ocasiones muy puntuales"

Marta López Álamo ha explicado el motivo por el que no se lava la cara por las mañanas. La mujer de Kiko Matamoros se ha sincerado con sus seguidores sobre sus rutinas faciales y ha revelado este presunto truco de belleza que emplea desde hace un año y que, asegura, le va muy bien. A pesar de los beneficios que le encuentra a esta práctica, la influencer de Granada (27 años) reconoce que puede "sonar mal" y resultar muy extraño.

Tiene cientos de miles de seguidores por compartir sus rutinas de 'skin care', sus secretos de belleza, sus trucos para combinar unas prendas con otras y un largo etcétera. En esta ocasión, Marta López Álamo ha dejado sin palabras al revelar que por las mañanas no se lava la cara. No lo hace desde hace un año.

Por eso, y por otras muchas otras cosas. La mujer de Kiko Matamoros, consciente de lo mucho que iban a impactar sus palabras, ha detallado la razón por la que dejó de enjuagarse el rostro al despertar. "No me limpio la cara por las mañanas. No me la lavo con jabones porque creo que no lo necesito. Esto lo descubrí hace ya un año. Así que llevo un año sin limpiarme la cara por la mañana", ha continuado incidiendo la andaluza.

Eso sí, hay excepcionalidades. "Excepto ocasiones muy puntuales, en las que me noto la piel muy sucia", explica Marta López Álamo, que, pese a no lavarse la cara con agua ni con jabones sí que limpia de algún modo su cutis por la mañana.