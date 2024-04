Bertín Osborne regresa a los escenarios tres meses después: los problemas personales que le han llevado a estar apartado.

Los meses de espera parecen que han llegado a su fin. Bertín Osborne volverá a subirse a un escenario este fin de semana después de estar apartado durante tres meses. Los motivos de esta ausencia se han debido a una enfermedad que le ha tenido paralizado y que se originó a raíz de contra el COVID, ya que lo que ha padecido es esta enfermedad de forma persistente.

Las primeras semanas fueron complicadas, pero parece que Osborne ha conseguido salir adelante y dejar atrás estas dolencias. Ahora mismo, solo tiene en su mente regresar con su música a los escenarios. Su primera parada se producirá en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Allí actuará el fin de semana en una gala solidaria en la que hará acto de presencia.

Atrás queda su último concierto, celebrado el 4 de febrero y que no pudo terminar por sus problemas de salud. Ahora, dos meses, casi tres, después, la situación es totalmente distinta. El cantante se encuentra completamente recuperado y, por lo que se ha visto en imágenes, mantiene un muy buen estado físico. También parece que ha dejado atrás las polémicas con su expareja Gabriela Guillén y su supuesto hijo, aunque, en este mundo del corazón nunca se puede estar tranquilo.

La deuda de Bertín

Lolita Flores ha vuelto a hablar sobre el dinero que le debe Bertín Osborne. La actriz y cantante recordó en 'Tu cara me suena' que, cuando ambos eran jóvenes, le hizo un pequeño préstamo y que "le debía dinero desde hace más de medio siglo". Ahora, ha vuelto a referirse con humor a esta deuda en un vídeo de Europa Press:

Después de que Supremme de Luxe imitara a Bertín Osborne, la hija de Lola Flores relató la anécdota con su amigo. Hace muchos años, durante una Feria de Abril, se encontró con Bertín y, según ella, en aquel momento era un "desastre".

Entonces, Lolita le prestó dinero para disfrutar de la feria y volver a casa: "Él era mayor que yo, él tiene 70 y yo voy a cumplir 66, billones... Me lo encontré en una fuente y me dijo que no tenía dinero y le dije que yo tenía 10.000 pesetas para los cacharritos".

Aunque en el plató de 'Tu cara me suena' se hizo mucha broma sobre el tema, Lolita aclaró que Bertín Osborne no le había devuelto el dinero, pero sí que le había compensado de otra forma: "Me ha pagado la deuda de manera indirecta, llevándome a programas de televisión".